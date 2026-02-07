«Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

«Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

«25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.