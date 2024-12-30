Новый президент Грузии в первом выступлении подтвердил курс на Запад

Новый президент Грузии Кавелашвили в первом выступлении подтвердил курс на Запад

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией», – заявил он.

При этом президент признал, что вокруг этого вектора в Грузии много «дезинформации и искусственного ажиотажа, чему надо противопоставить правду». По словам Кавелашвили, «это вредит национальным интересам Грузии и поляризует грузинское общество».

По словам президента, «к 2028 году Грузия выполнит более чем на 90 процентов условия заключенного в 2014 году с ЕС Соглашения об ассоциации», а начать переговоры о членстве в ЕС Тбилиси готов с Брюсселем в любое время, если это предложит Евросоюз.

«Также тверды мы в приоритете упрочения отношений с США, и мы ожидаем, что в условиях новой администрации будут устранены все недоразумения», – заявил он. Запад недоволен решением правительства Грузии не просить до 2028 года ЕС начать переговоры и членстве и вводит санкции против грузинских официальных лиц.