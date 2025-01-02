Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Эксперт рассказал о «вопиющих двойных стандартах» Запада по отношению к Грузии
Отношение Запада к ранениям полицейских от пиротехники в Германии и в Грузии говорит о «вопиющих двойных стандартах», заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.
«Около 400 задержанных в Германии за использование в новогоднюю ночь пиротехники против полицейских, и в ответ власти этой страны ужесточают полицейский контроль. Нам же и в Германии, и в других странах Запада, комментируя безжалостные атаки той же пиротехникой на полицию на акциях радикалов в ноябре-декабре, говорят, что это ничего, терпимо. Что это, если не вопиющие двойные стандарты?» – сказал аналитик.
«В прямом эфире грузинских телекомпаний все мы видели, как полицию обстреливали пиротехникой и «коктейлями Молотова», жгли здание парламента, метали булыжники, стреляли из рогаток в стражей порядка. И ничего! Западные СМИ рассказывали о «зверствах» полиции по отношению к «мирным демонстрантам». И продолжают это делать и сейчас, при том, что ранения получили свыше 170 грузинских полицейских», – отметил он.
По словам Петрэ Мамрадзе, «причина всего этого в том, что многие на Западе в ярости от того, что на выборах в парламент 26 октября победила «Грузинская мечта», а не те, на кого они ставили».
«Таким образом, акции протеста в Грузии будут продолжаться, так как на них выделяют немалые деньги. Лично знаю, как на эти деньги участники таких акции обзавелись новыми мобильными телефонами, одеждой. Но опрокинуть власти они не смогут», – сказал эксперт.
«Западным лидерам в итоге придется привыкать к тому, что надо будет общаться с властями Грузии. С Новым годом премьер-министра Грузии поздравил генсек НАТО. И получил за это в социальных сетях поток грязи от грузинских радикалов», – отметил он.
По его словам, «Грузинская мечта тоже не должна терять времени и проактивно налаживать контакты с западными лидерами».
«При этом в будущем, когда Запад установит контакт с Тбилиси, извиняться они там не будут. Это не в их правилах. Как не извинились за требования вывезти на лечение на Запад якобы находящегося в заключении в Грузии в ужасном состоянии бывшего президента Михаила Саакашвили», – заявил аналитик.
Ранее новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом публичном выступлении подтвердил курс на Запад.