Правозащитница рассказала о раболепии сторонников грузинской оппозиции перед Западом

Правозащитница Какабадзе рассказала о раболепии сторонников грузинской оппозиции перед Западом

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В социальных сетях она написала, что «власти Грузии и ее сторонники отказываются подчиняться диктату какой-либо страны, критически оценивают директивы извне и не принимают их беспрекословно, основываются исключительно на государственных интересах».

«Оппозиция считает, что свобода заключается лишь в том, что тебе не нравится «русский сапог», а все указания Запада надо принимать и разделять без всяких условий», – отметила правозащитница.

По словам Наны Какабадзе, грузинская оппозиция и ее сторонники считают, что «надо стать рабом Запада, чтобы быть свободными от России».

В этой связи она отмечает, что, по мнению оппозиции, грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния» является «русским» лишь потому, что так его преподносит посольство США в Грузии, а вводить санкции против России Грузия должна лишь потому, что этого требует резолюция Европарламента.

Также Нана Какабадзе отмечает, что «несмотря на то, что открытие Грузией «второго фронта» против России отвечает жизненным интересам Запада, оппозиция отказывается признавать, что это было требованием Европы и Америки».

«Когда грузинские женщины, представляющие сферу культуры и искусства, нецензурно отзываются о президенте России, то думают, что проявляют таким образом патриотизм и бесстрашие. Но на деле это трагедия не только личности, но и всей страны», – отметила также Нана Какабадзе.

«На примере нашей оппозиции мы видим, что представляет из себя добровольное рабство», – заявила правозащитница.

При этом, по ее словам, ни один оппозиционер или представитель НПО не задается вопросом, как Запад собирается помочь Грузии восстановить территориальную целостность.

«Наоборот, любой диалог на эту тему с Россией они квалифицируют как предательство», – отметила она.

«Акции протеста в Грузии будут продолжаться, так как на них выделяют немалые деньги. Лично знаю, как на эти деньги участники таких акций обзавелись новыми мобильными телефонами, одеждой. Но опрокинуть власти они не смогут», – сказал газете ВЗГЛЯД ранее эксперт Петрэ Мамрадзе.