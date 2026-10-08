Военнослужащий бундесвера получил ранение во время учебных стрельб

DPA: Военный бундесвера получил ранение во время учебных стрельб на севере ФРГ

Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащий Вооруженных сил Германии получил ранение во время проведения учебных стрельб, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Инцидент произошел в казармах, расположенных в городе Хагенов федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

Пострадавший получил ранение в ногу. Он был доставлен в больницу на вертолете. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе в Германии сгорели три грузовика бундесвера.

В июле прошлого года при крушении вертолета в ФРГ погибли двое немецких военных.

В январе 2025 года командующий бундесвера заявил о «враждебной активности» в Германии.