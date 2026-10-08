  • Новость часаВице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 21:31 • Новости дня

    Военнослужащий бундесвера получил ранение во время учебных стрельб

    DPA: Военный бундесвера получил ранение во время учебных стрельб на севере ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе учебных стрельб в казармах города Хагенов на севере Германии военнослужащий бундесвера получил ранение в ногу, сообщило агентство DPA.

    Военнослужащий Вооруженных сил Германии получил ранение во время проведения учебных стрельб, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Инцидент произошел в казармах, расположенных в городе Хагенов федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

    Пострадавший получил ранение в ногу. Он был доставлен в больницу на вертолете. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе в Германии сгорели три грузовика бундесвера.

    В июле прошлого года при крушении вертолета в ФРГ погибли двое немецких военных.

    В январе 2025 года командующий бундесвера заявил о «враждебной активности» в Германии.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

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    7 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    Bild: Арестованный экс-глава немецкой разведки просил Шольца о финансовой помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, арестованный по подозрению в государственной измене, ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем, сообщает Bild.

    По данным Bild, в 2019 году после банкротства латвийского PNB Banka, в наблюдательном совете которого состоял Ханнинг, он столкнулся с долгом до 4 млн евро. В отличие от другого члена совета, экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, с которого власти Дании не стали взыскивать средства до суда, в Германии пенсия Ханнинга в размере 11 тыс. евро была арестована, передает РИА «Новости».

    По информации издания, 6 февраля 2022 года Ханнинг написал Шольцу письмо с просьбой поднять тему банкротства банка и вывода из него более 30 млн евро на встрече с тогдашним премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Однако помощи от немецкого правительства экс-глава разведки не получил.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании Ханнинга и его бывшего подчиненного Манфреда Д. по подозрению в шпионаже, выведывании государственной тайны и покушении на госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене.

    В ФРГ потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

    Во вторник политолог Александр Рар назвал задержание Ханнинга беспрецедентным скандалом.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    8 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ

    Российские инженеры создали уникальную защиту от РЭБ

    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Научно-производственный центр «Ушкуйник» создал новые навигационные устройства для эффективной борьбы со средствами РЭБ противника, сообщил гендиректор организации Алексей Чадаев.

    «Разработана целая линейка новейших помехозащищенных навигационных устройств. В ней есть устройства, которые способны гасить одновременно 16 каналов помех», – рассказал Чадаев РИА «Новости».

    До этого максимальный предел подавления составлял 12 каналов.

    Новые технологии предназначены для использования на беспилотных летательных аппаратах и морских дронах.

    Их применение возможно и в гражданской сфере из-за повсеместного распространения систем РЭБ. Особое внимание разработчики уделили сохранению доступной стоимости изделий при увеличении их эффективности.

    В качестве успешного примера применения технологий генеральный Чадаев привел FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По его словам, этот аппарат уничтожил технику противника на миллиарды долларов при соотношении затрат один к 40.

    Разработчики стремятся к достижению технико-экономического превосходства над западными конкурентами, нанося максимальный ущерб при минимальных вложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0». В Ростехе создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

    В Китае разработали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов


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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне»: На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали о сложностях ВСУ на передовой в Сумской области.

    «На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись в посадках в районе Кияницы и Хотени. Общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе штурм-группы ведут стрелковые бои в лесном массиве возле населенного пункта Коренек.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» ударили по цехам сборки и хранения БПЛА в районе населенных пунктов Чернигов, Семеновка и Пекуровка, а также по позициям 105 пого ГПСУ в районе Горска.

    На Харьковском направлении противник перебрасывает резервы из тыловых районов и учебных центров, пытаясь удержаться против натиска ВС России.

    На Липцовском направлении ожесточенные бои идут в районе Токаревки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» крушат окруженные силы ВСУ в Волчанском котле.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база колумбийских наемников уничтожена под Харьковом. Марочко рассказал, как ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области. ВС России начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области.


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    8 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems пообещала Киеву десятки тысяч дронов-перехватчиков

    Укринформ: Немецкая Quantum Systems пообещала Украине десятки тысяч дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая оборонная компания Quantum Systems намерена передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.

    До конца года немецкая оборонная компания Quantum Systems передаст Украине десятки тысяч беспилотников SPYS, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    «В выходные было подписано соглашение о намерениях по пакету на десятки тысяч SPYS», – заявил вице-президент компании Маттиас Лен на брифинге в Берлине.

    Отмечается, что дроны-перехватчики были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В апреле Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    В 2025 году немецкая Quantum Systems увеличила производство дронов на секретных объектах на Украине.

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    8 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Марочко: ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Активное наступление российских войск в Запорожской области вынудило командование ВСУ разделить резервы, ослабив группировку на ореховском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    На ряде участков запорожского направления происходят серьезные боестолкновения с противником, сообщил он ТАСС.

    «Мы действуем юго-западнее Покровского, очень активно продвигаемся по направлению Новоукраинки, Терсянки и Барвиновки. Следовательно, это все вынуждает Киев половинить силы и средства, которые должны оборонять ореховский участок. А это, в свою очередь, ослабляет ореховскую группировку украинских боевиков», – добавил Марочко.

    Ранее в российских силовых структурах отмечали, что резервный рубеж ВСУ севернее Орехова оказался под угрозой. Это связано с ослаблением обороны противника на флангах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье. Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.


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    8 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Полиция застрелила мужчину около ратуши в немецком Туттлингене

    Welt: Полиция застрелила 27-летнего мужчину вблизи ратуши в Туттлингене

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая полиция застрелила 27-летнего мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг, пишет газета Welt.

    «Полиция в Туттлингене в ходе операции около ратуши застрелила мужчину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. Отмечается, что убитому было 27 лет.

    Подробности операции правоохранительных органов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде.

    В результате стрельбы в торговом комплексе недалеко от университета в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере два человека.

    Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви.

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    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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