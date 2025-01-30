Командующий бундесвера заявил о «враждебной активности» в Германии

Tекст: Александра Юдина

Зольфранк заявил о возросшей враждебной активности в отношении военных объектов на территории Германии, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Германия больше не находится в состоянии мира, и указал на различные случаи враждебных действий, которые в основном направлены на инфраструктуру бундесвера.

По словам Зольфранка, среди этих действий замечено шпионаж и попытки проникновения на объекты.

Генерал-лейтенант особенно отметил якобы российское вмешательство в эти события.

«Мы наблюдаем враждебную активность в отношении бундесвера в Германии, направленную на инфраструктуру, в том числе шпионаж», – заявил Зольфранк.

Он указал на серьезную угрозу, которую представляют различные попытки проникновения и несанкционированные полеты беспилотников.

Зольфранк также сообщил о конкретных инцидентах, связанных с воздушной угрозой.

«Мы неоднократно видели беспилотники над районами, где их на самом деле быть не должно», – добавил он.

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