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Посольство России: Лондон пытался сорвать переговоры по Украине
Посольство России обвинило Британию в попытках срыва переговоров
Британские власти, по заявлению российского посольства, используют угрозы новыми санкциями для давления на Россию во время переговоров по Украине.
Власти Британии намеренно пытаются помешать переговорному процессу по Украине, передает ТАСС, ссылаясь на заявление российского посольства. В дипмиссии подчеркнули, что угрозы ввести новые санкции против России только усложняют поиски урегулирования ситуации.
«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания". Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 Мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», – говорится в заявлении.
По мнению российской стороны, действия Лондона свидетельствуют о нежелании Британии способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. Посольство также указало на неудовлетворенность позицией британского руководства по историческим вопросам и союзнической памяти времен Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, помощник президента России Владимир Мединский напомнил Киеву о соглашениях, обсуждавшихся в феврале 2022 года в Гомеле. Мединский также отметил, что переговорные процессы часто проходят параллельно с военными действиями, и назвал ошибочной точку зрения об их полном разделении. Подводя итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, Мединский процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.