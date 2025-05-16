Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле

Tекст: Александра Юдина

Мединский подчеркнул значимость напоминания Киеву условий взаимных соглашений, обсуждавшихся в Гомеле в феврале 2022 года, передают Вести. По его словам, этот шаг был важной частью переговорного процесса между Россией и Украиной.



«Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», – сказал Мединский.

«Но, к сожалению большому, и стамбульский процесс тоже был сорван из-за прямого вмешательства Запада», – добавил глава делегации России на переговорах.

Он отметил, что основное внимание на переговорах в пятницу в Стамбуле было уделено вопросам, которые обсуждались на начальном этапе диалога и могли поспособствовать продвижению по ряду направлений.

Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.