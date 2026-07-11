Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
Times сообщила об отсутствии признаков подготовки России к войне с НАТО
Неназванный высокопоставленный представитель Североатлантического альянса не обнаружил доказательств возможного нападения России на страны военного блока, сообщает британская газета Times.
Высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса опроверг заявления генерального секретаря Марка Рютте о возможной агрессии со стороны Москвы, передает РИА «Новости». По данным британской газеты The Times, в военном блоке не видят никаких признаков того, что российская сторона заинтересована в прямом столкновении.
Ранее Рютте и ряд других политиков утверждали, что российские войска якобы могут атаковать государства альянса к 2030 году. Они предполагали, что к этому времени Москва успеет восстановить военный потенциал после завершения спецоперации на Украине.
«Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на данный момент доказательств этому нет», – отмечает издание. Источник подчеркнул полное отсутствие сигналов о подготовке к масштабному противостоянию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на подготовку к конфликту с Москвой.
Министр обороны Андрей Белоусов указал на планы альянса по достижению готовности к военному столкновению к 2030 году.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее уклонился от прямого ответа о причинах веры в вероятность нападения России.