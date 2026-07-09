Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие замещения военные мощности, передает РИА «Новости». По словам американского адмирала, союзникам придется самостоятельно развивать средства радиоэлектронной борьбы и высокоточные комплексы поражения большой дальности.

«Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне», – подчеркнул высокопоставленный военный.

При этом Драгоне посоветовал не копировать полностью военный потенциал Вашингтона. Он рекомендовал модернизировать традиционные вооружения и активнее вкладывать средства в недорогие беспилотники.

Ранее журнал Spiegel сообщал о планах американской стороны существенно урезать вклад в структуру командования силами партнеров. Кроме того, издание Bild писало об отказе Пентагона предоставлять современные разведывательные дроны и самолеты-заправщики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу и стратегические бомбардировщики.

Американское руководство подготовило масштабный план сокращения военного присутствия в Европе.