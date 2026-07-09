Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».0 комментариев
Адмирал НАТО Драгоне сообщил о замене американского оружия в Европе
Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны по мере сокращения Штатами военного вклада в альянс, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
Председатель Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне перечислил требующие замещения военные мощности, передает РИА «Новости». По словам американского адмирала, союзникам придется самостоятельно развивать средства радиоэлектронной борьбы и высокоточные комплексы поражения большой дальности.
«Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне», – подчеркнул высокопоставленный военный.
При этом Драгоне посоветовал не копировать полностью военный потенциал Вашингтона. Он рекомендовал модернизировать традиционные вооружения и активнее вкладывать средства в недорогие беспилотники.
Ранее журнал Spiegel сообщал о планах американской стороны существенно урезать вклад в структуру командования силами партнеров. Кроме того, издание Bild писало об отказе Пентагона предоставлять современные разведывательные дроны и самолеты-заправщики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.
Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу и стратегические бомбардировщики.
Американское руководство подготовило масштабный план сокращения военного присутствия в Европе.