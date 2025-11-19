Орбан: Новый кредит Киеву ляжет бременем на внуков европейцев

Tекст: Дарья Григоренко

«Астрономическая сумма, которой сегодня не существует. Ее просто не существует. Брюссельским «волшебным трюком» снова стал бы совместный европейский кредит, шаг, который гарантировал бы, что даже нашим внукам придется расплачиваться за издержки российско-украинского конфликта», – написал Орбан в Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

Кроме того, премьер Венгрии подчеркнул, что указанная сумма, которую Еврокомиссия предлагает выделить Украине за два года, сопоставима с 65% годового ВВП Венгрии и почти 75% годового бюджета всего Евросоюза. Он назвал эту инициативу абсолютно нелепой и заявил, что правительство Венгрии вскоре даст официальный ответ на предложение Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрашиваемая Еврокомиссией сумма на финансирование Украины в размере 135 млрд евро в данный момент не существует, Евросоюзу придется брать заем.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением об экспроприации российских активов и двумя вариантами финансирования Украины на базе займов.

ЕК предложила выдать Киеву кредит на 90 млрд евро за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках, а также предоставить Украине помощь от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах, что составляет не менее 45 млрд евро ежегодно, или использовать российские активы стоимостью от 185 до 210 млрд евро как базу для кредита Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен по поддержке Украины с покупкой водки алкоголику.