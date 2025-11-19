Орбан: ЕС придется брать займ для финансирования Киева

Tекст: Вера Басилая

Запрашиваемая Еврокомиссией сумма для финансирования Украины в размере 135 млрд евро не существует в настоящее время, поэтому Евросоюзу придется брать на себя новый займ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

По его словам, предложенная сумма является «астрономической» и в действительности отсутствует, а европейцам вновь предлагают взять совместный долг, который станет бременем для будущих поколений.

Орбан уточнил, что Венгрия не сможет взять на себя обязательства по данной инициативе и пообещал дать незамедлительный ответ Брюсселю от Будапешта.

По предварительным расчетам Международного валютного фонда, на 2026-2027 годы Украине потребуется 135,7 млрд евро макрофинансовой и военной помощи. 23 октября на заседании Евросовета страны ЕС согласились покрыть эти финансовые потребности, однако детали механизма предоставления средств пока остаются предметом обсуждения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением по экспроприации российских активов и двумя вариантами финансирования Украины на базе займов.

Еврокомиссия предложила выдать Киеву кредит на 90 млрд евро за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках, а также предоставить Украине помощь от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах, что составляет не менее 45 млрд евро ежегодно, или использовать российские активы стоимостью от 185 до 210 млрд евро как базу для кредита Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен по поддержке Украины с покупкой водки алкоголику.