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Самолеты с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлились в Подмосковье
В Подмосковье приземлились два Ил-76МД с 270 освобожденными из плена бойцами
Два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобожденными в рамках обмена пленными с Украиной, приземлились в России.
Самолеты приземлились в Московской области в пятницу вечером, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о возвращении из плена отца семерых детей.
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону с родными и близкими, чтобы сообщить о своем возвращении.