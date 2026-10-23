Самолеты с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлились в Подмосковье

В Подмосковье приземлились два Ил-76МД с 270 освобожденными из плена бойцами

Tекст: Вера Басилая

Самолеты приземлились в Московской области в пятницу вечером, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о возвращении из плена отца семерых детей.

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону с родными и близкими, чтобы сообщить о своем возвращении.