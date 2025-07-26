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Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу
Катар предупредил о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в ЕС, если Брюссель не смягчит климатические требования к поставщикам.
Катар может полностью прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Еврокомиссия не пересмотрит климатические требования для зарубежных поставщиков, сообщает ТАСС. Об этом говорится в письме государственного министра по вопросам энергетики Катара и главы Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби, направленном правительству Бельгии и другим странам ЕС.
В письме аль-Кааби указал, что если директива о корпоративной устойчивости не будет изменена, Катар и QatarEnergy могут рассмотреть альтернативные рынки сбыта вне Евросоюза. «ЕС должен внести дальнейшие изменения в Директиву о должной осмотрительности, иначе Катару придется искать более стабильные и благоприятные для бизнеса рынки», – подчеркнул он.
Ключевым препятствием стала статья 22 этой директивы, которая, по мнению Катара, противоречит национальному законодательству и стандартам страны. В письме отмечается, что высокие штрафы, санкции и гражданская ответственность за несоблюдение статьи 22 создают риск для стабильности поставок.
Катар занимает третье место в мире по запасам газа и шестое по добыче. В первом квартале текущего года на долю эмирата пришлось 10,8% европейского спроса на СПГ, уступая только США и России. Если Катар прекратит поставки, Евросоюзу придется искать замену более четверти всего импорта СПГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Катарская компания Qatar Energy прекратит поставки сжиженного природного газа в Евросоюз при введении странами ЕС штрафов за несоблюдение экологических и правозащитных норм в размере 5% годовой выручки. Катар выступил резко против идеи Евросоюза ввести потолок цен на газ. Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что поставки газа из страны в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России.