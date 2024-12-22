Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае штрафов

Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа из-за новых штрафов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Катар заявляет о прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, если ЕС введет штрафы 5% от годовой выручки для крупных компаний, пишут ТАСС. Такое заявление сделал государственный министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби. «Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу», – цитирует его слова Financial Times.

Аль-Кааби пояснил, что 5% выручки Qatar Energy – это значительные деньги для государства Катар, которые нельзя терять. Он также подчеркнул, что введение штрафов на такие суммы не будет принято ни компанией, ни страной. Если любое государство ЕС решит ввести такие меры, Катар прекратит поставки газа.

Директива ЕС о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности, принятая в мае 2024 года, требует от стран ЕС введения штрафов за нарушение критериев, связанных с выбросами углекислого газа и правами человека. Эти меры, которые вступят в силу в 2027 году, нацелены на достижение климатической нейтральности к 2050 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует утроить производство сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на действующие санкции. Сообщалось, что Россия сохранила лидерство в экспорте газа, опередив США и Катар, что укрепляет ее позиции на мировом рынке. В условиях высокой конкуренции на глобальном рынке, ожидаются жесткие столкновения между ключевыми игроками в секторе СПГ.