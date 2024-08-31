Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.2 комментария
IGU: Россия сохранила лидерство в экспорте газа, опередив США и Катар
Несмотря на введенные против России санкции, страна сохранила свое лидирующее положение на мировом рынке экспорта природного газа в 2023 году, обогнав таких конкурентов, как Катар и США, сообщили в Международном газовом союзе.
Согласно данным IGU, Россия экспортировала в 2023 году 139 млрд кубометров газа, что позволило ей удержать первое место в мировом рейтинге, передает РИА «Новости».
При этом США и Катар заняли второе и третье места соответственно, экспортировав 128 и 127 млрд кубометров газа.
При этом Москва не только сохранила свои позиции на традиционных рынках, но и активно развивает новые направления экспорта.
В частности, значительно выросли поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».
Кроме того, начались поставки российского газа в Узбекистан и Киргизию.