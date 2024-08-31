IGU: Россия сохранила лидерство в экспорте газа, опередив США и Катар

Tекст: Александра Юдина

Согласно данным IGU, Россия экспортировала в 2023 году 139 млрд кубометров газа, что позволило ей удержать первое место в мировом рейтинге, передает РИА «Новости».

При этом США и Катар заняли второе и третье места соответственно, экспортировав 128 и 127 млрд кубометров газа.

При этом Москва не только сохранила свои позиции на традиционных рынках, но и активно развивает новые направления экспорта.

В частности, значительно выросли поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Кроме того, начались поставки российского газа в Узбекистан и Киргизию.