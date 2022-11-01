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Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС
Катар пригрозил оставить Евросоюз без газа из-за потолка цен на российское топливо
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Поставки газа из Катара в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.
Он пояснил, что вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, а это может негативно сказаться на инвестициях в добычу газа, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg-TV.
«Свободный рынок – всегда лучшее решение», – сказал министр.
Аль-Кааби добавил, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Евросоюза, предложив всего на один цент больше.
По словам министра, Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.
«Мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – сказал он. Кроме того, Катар намерен заключить новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время. При этом ставка делается на более безопасные долгосрочные контракты.
Ранее сообщалось, что ЕС пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на газ из России из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
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Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Минфин Германии предложил добывать газ запрещенным методом
Министр финансов ФРГ предложил добывать газ методом фрекинга
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), об этом он заявил в опубликованном интервью в газетах редакционной группы «Функе».
«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», передает его слова ТАСС.
Министр заявил, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. Линднер говорит, что было бы безответственно отказываться от такого метода из идеологических соображений.
Он пояснил, что добыча может осуществляться на нескольких месторождениях.
«Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», – сказал он.
В сентябре экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране будут добывать сланцевый газ с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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New York Times указала на провал экономической блокады России
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Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
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СМИ: Италия поставила ВСУ современные САУ
La Repubblica: Италия передала Киеву «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L
Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военной помощи Киеву передало «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили местные СМИ.
Газета la Repubblica сообщила, что в предыдущие пакеты поддержки вошли шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, бронетранспортеры M113, две системы залпового огня MLRS, передает РИА «Новости». По сообщению газеты, гаубицы PZH будут направлены в район Бахмута.
По сообщению la Repubblica, последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил Украине более старые самоходные гаубицы M109L, которые засняли вдоль северных магистралей.
Ранее четыре источника Bloomberg указали, что помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов в Италии оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений Киеву из Рима замедлились с июля.
Напомним, министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, заявил, что Украина получит от Италии установки по нейтрализации огневых точек.
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Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
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Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
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Эксперт: В Финляндии и Скандинавии оружие с Украины попадет к бандам мигрантов
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Правоохранительные органы Финляндии, Дании и других северных стран Европы не привыкли противостоять вооруженной преступности, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя обнаружение у финских преступных группировок оружия, которое ранее было поставлено Западом на Украину.
В Центральной криминальной полиции Финляндии сообщили, что оружие, которое было отправлено на Украину для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки ряда местных преступных группировок. Комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен также сообщил, что оружие также было обнаружено в Дании, Швеции и Нидерландах.
«Страны Северной Европы (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия) характеризуются низким уровнем преступности – это факт. В той же Финляндии еще 20 лет назад люди уходили из дома, не запирая дверь: была традиция – подпирать дверь напоминающим чем-то нашу швабру предметом, что свидетельствовало о том, что хозяев нет дома и заходить нельзя. Преступность практически отсутствовала», – говорит Межевич.
Однако с появлением большого количества мигрантов во всей Европе, включая Северную, уровень преступности там, рассказывает эксперт, резко возрос. Местных финских преступных группировок как таковых не существует и по сей день, но есть другие – состоящие из мигрантов. Среди них и те, кто уже обзавелся финским гражданством. При этом в последние годы речь идет и об украинской миграции, а выходцы из этой страны привыкли решать разногласия силовым путем, в том числе и с помощью оружия.
«И эти события, связанные с обнаружением оружия, стимулировали общественный интерес к происходящему. Поэтому скрывать это стало невозможно, хотя правительство Финляндии и полиция очень неохотно выводит в общество любую информацию о положении дел в преступности», – делится эксперт, подчеркивая, что поддержка Украины оружием выходит боком самой Европе.
Южная Европа, по его мнению, с данной проблемой легко справится, поскольку там люди куда больше привыкли к оружию, нежели на севере. Но полиция в скандинавских странах и Финляндии ранее не сталкивалась с вооруженными преступниками и практически полностью лишена опыта борьбы с такими группировками. «Правоохранительные органы Финляндии, Дании и других северных стран Европы не привыкли противостоять такой опасности. Действие есть, а противодействия – нет», – заключил Межевич.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что преступники могут получить доступ к поставляемому украинским властям оружию и к черному рынку оружия, а также могут завладеть в том числе мощными средствами поражения.
Полиция Финляндии: Поставляемое Украине оружие попадает к преступникам
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Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало в руки преступникам в Финляндии, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена.
У правоохранителей есть данные о том, что это оружие уже находится в Финляндии, а также в Швеции, Дании и Нидерландах, передает РИА «Новости».
Представитель полиции сообщил, что данные касаются, в частности, штурмовых винтовок. Более детальной информации нет в связи с продолжающимся расследованием.
«У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине», – сказал Альгрен.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что преступники могут получить доступ к поставляемому Киеву оружию и к черному рынку оружия, они могут завладеть в том числе мощными средствами поражения.
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Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях
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Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
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Президент Латвии отказался звонить Путину до прибытия усиления НАТО на границе
Власти Латвии отказались вести диалог с Путиным до увеличения группировки НАТО в стране
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать увеличения численности войск НАТО на территории республики и только после этого вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
На саммите в Мадриде союзники пообещали Риге, что увеличат военное присутствие в стране, но этого так и не произошло.
Левитс в интервью Foreign Policy заявил, что страна подписала соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Президент Латвии также призвал усилить границы членов НАТО после вступления в блок Финляндии, которая, как он считает, может стать «слабым местом» коллективной обороны.
«Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и, призывая, его отказаться от своих намерений», – приводит Sputnik слова Левитса.
Сейчас в Латвии находятся около четырех тысяч военнослужащих НАТО.
Ранее председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист, который в прошлом занимал пост министра обороны, предложил создать объединенную армию северных стран на фоне напряженности в отношениях с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия собирает армию для противостояния с Россией
В ОПЕК назвали объем будущих поставок российской нефти в ЕС
ОПЕК: ЕС продолжит покупать нефть в России, но объем поставок снизится
Европейские страны продолжать импортировать нефть из России, но объемы поставок будут значительно ниже уровня 2021 года, говорится в прогнозе ОПЕК World Oil Outlook.
В докладе ОПЕК отмечается, что Европа продолжит импортировать российскую нефть в среднесрочном и долгосрочном периоде, но прогноз не учитывает последствия от введения нефтяного эмбарго, что означает значительное снижение поставок нефти из России в страны ЕС, чем в 2021 году, передает ТАСС.
При этом в ОПЕК отмечают, что объем поставок нефти и газового конденсата в мире к 2045 году вырастет почти на 20% – до 40,5 млн баррелей в сутки, а более 56% от общего объема экспорта будет приходиться на страны Ближнего Востока.
Серьезный рост поставок нефти к 2045 году ожидается в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), полагают в ОПЕК. Самыми крупными экспортерами нефти в этот регион останутся ближневосточные страны, доля поставок которых вырастет с 60% в 2021 году до 65% в 2045 году. Кроме того, в перспективе поставки нефти в АТР могут увеличить страны Латинской Америки, Россия, прикаспийские страны, США и Канада.
В ОПЕК напоминают, что после начала конфликта на Украине страны ЕС, Великобритания, США и Канада решили ввести эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России.
Ранее США решили не вводить потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Между тем «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В Италии предсказали обострение энергокризиса в Европе зимой 2023 года
Corriere della Sera: Страны ЕС могут испытать обострение энергокризиса зимой 2023 года
Европейские страны могут испытать обострение энергокризиса зимой 2023 года, стоимость газа существенно увеличится, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
По данным издания, несмотря на снижение цен на голубое топливо, энергоресурсы в Италии обходятся дорого. Зимой ситуация ухудшится из-за массовых закупок газа странами Евросоюза, так как цены на топливо, вероятнее всего, снова сильно увеличатся, сообщают авторы статьи, передает ФАН.
Ранее заместитель главного редактора Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
Газпром стал самой прибыльной компанией России в 2021 году
Forbes назвал Газпром самой прибыльной компанией России в 2021 году
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли по итогам 2021 года.
Газпром в 2021 году заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли. При этом за первое полугодие 2022 года прибыль компании оказалась выше, чем за весь 2021 год. Газпром заработала 2,5 трлн рублей, пишет Forbes.
Сбербанк, который в 2020 году лидировал в рейтинге, в 2021 году занял второе место, хотя и заработал рекордные для себя 1,25 трлн рублей.
В тройку лидеров также вошла Роснефть, прибыль которой превысила 1 млрд рублей. Четвертое место занял «Лукойл» (775,5 млрд рублей), пятое – Сургутнефтегаз (513,2 млрд), передает ТАСС.
Напомним, летом Газпром отказался платить рекордные дивиденды за 2021 год. При этом позднее он снова всех удивил неожиданным решением дивиденды за первое полугодие 2022 года выплатить.
Эксперт: Структура внешнего управления Европой пока остается крепкой, несмотря на ее неприятие гражданами
«Европа забыла про свои национальные интересы, добровольно ушла из политики как самостоятельный субъект, фактически передав свой суверенитет за океан. Теперь люди начинают понимать, что это было ошибкой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Эльдар Есиев. Ранее европейские политики обвинили правительства своих стран в вассальной зависимости от Запада.
«В Евросоюзе нет единого мнения относительно сотрудничества с США. Ряд европейских политиков уже открыто заявляют о том, что американцы попросту манипулируют Европой и используют ее ресурсы для противодействия России», – считает Есиев.
По его словам, Европа добровольно ушла из политики как самостоятельный субъект, фактически передав свой суверенитет за океан, но люди начинают понимать, что это было ошибкой.
«Как отмечал в своих выступлениях президент России Владимир Путин, Россия выступает против попыток единолично управлять мировой политикой. Мы выступаем за равноправие суверенных государств, где у каждого есть свое мнение и возможность отстаивать свои интересы дипломатическим путем», – говорит политолог.
Он отметил, что сейчас у США есть возможность политического давления на европейских политиков, готовых исполнять поручения из Вашингтона, забывая об интересах своих граждан.
«Пока структура внешнего управления Европой, выстроенная за долгие годы, остается крепкой, несмотря на ее идеологическое неприятие гражданами. Изменения возможны в случае прихода к власти новых политиков, готовых вывести Европу из-под тотальной зависимости от США», – считает политолог.
Ранее лидер французской политической партии Les Patriotes Флориан Филиппо обвинил страны НАТО в подрыве магистрального газопровода «Северный поток». А глава чешского движения «Триколор» Зузанна Майерова на митинге в Праге против ЕС и антироссийских санкций заявила, что 104 года назад чехи вырвались из когтей Австро-Венгрии, а сегодня правительство страны ставит в очередную вассальную зависимость, гораздо худшую, и это вассальная зависимость от ЕС, Брюсселя, Вашингтона и Берлина.
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Жители Латвии зажгли свечи на месте снесенного памятника советским воинам в Лиепае
Жители Лиепаи собрались на месте уничтоженного памятникам защитникам от фашизма и зажгли свечи
Жители Латвии возложили цветы и зажгли свечи на месте уничтоженного памятника защитникам Лиепаи от немецко-фашистских войск.
В латвийской Лиепае снесли монумент, посвященный защитникам города от фашистов. Горожане, несмотря на непогоду, пришли, возложили цветы и зажгли свечи на месте уничтоженного монумента, передает «Царьград».
Памятник снесли по решению местных властей. Его установили в 1960 году в честь июньских событий 1941 года, когда город обороняли от фашистов.
Напомним, в конце августа Риге завершили демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку
Директор компании «Нафтогаз Украины» Витренко написал заявление об уходе
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал заявление об отставке и в ближайшее время покинет свою должность, сообщают источники в компании и в Верховной раде.
По данным украинских СМИ, по процедуре Витренко должен уволить наблюдательный совет компании, однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров, выполняющий функции совета. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».
В середине октября «Нафтогаз Украины» совместно с американскими компаниями заключал контракты по разработке украинских газовых месторождений.
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики.
На самом деле Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно и чья алчность может все испортить, писала ранее газета ВЗГЛЯД.