    Пакистан начал войну с Афганистаном из-за британской линии
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    Эпштейн обсуждал обстоятельства гибели казахской модели Коршуновой
    CAS признал отстранение российских лыжников дискриминацией
    Российские войска освободили днепропетровскую Краснознаменку
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя
    Новак рассказал, когда иссякнут разведанные запасы нефти России
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 16:36

    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя

    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация Яковлевского округа Белгородской области не будет искать человека, который отказался подвезти губернатора региона Вячеслава Гладкова.

    Представители местной власти объяснили, что у них нет правовых оснований для установления личности этого жителя, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    В администрации подчеркнули, что исполнить просьбу губернатора невозможно по нескольким причинам. «Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тыс., в Прохоровском еще сколько-то. Как вычислить?» – сказали там.

    Дополнительно власти указали на законодательные ограничения.

    Напомним, житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова.

    27 февраля 2026, 13:40
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    26 февраля 2026, 18:30
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей

    Греф: Курс доллара к концу года составит 95-100 рублей

    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    26 февраля 2026, 22:33
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 20:05
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 21:44
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой в Челябинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    26 февраля 2026, 22:33
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Французский регулятор потребовал закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский регулятор цифровых коммуникаций обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио России через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

    Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

    «После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

    В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

    Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

    Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

    МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.

    26 февраля 2026, 20:19
    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой

    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой на третий день поисков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обнаруженная в Смоленске на третий день поисков девятилетняя девочка находится под наблюдением врачей после своего спасения, сообщают информагентства.

    Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков. В Telegram-канале поискового отряда «Сальвар» сообщается: «Найдена. Жива».

    В пресс-службе «ЛизаАлерт» ТАСС уточнили, что девочку нашли сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета вместе с волонтерами. Сейчас ребенка обследуют врачи.

    Следователи регионального Следственного комитета России и оперативники УМВД установили и задержали подозреваемого в похищении девочки. С ним продолжают работать следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Смоленске 24 февраля начали искать девятилетнюю девочку, которая не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

    Позже кинологи сообщили, что собака девочки не сможет помочь в поисках, так как не обучена этим навыкам. А силовики исключили причастность отца к пропаже ребенка.

    26 февраля 2026, 19:56
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах

    Мединский: РВИО открыло за 12 лет более 600 памятников и воинских мемориалов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За двенадцать лет Российское военно-историческое общество инициировало установку более 600 памятников и 4400 мемориальных досок, сообщил помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский

    В штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошло заседание попечительского совета, на котором с основным докладом выступил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Он подвел итоги работы организации за 2025 год и рассказал о ключевых проектах на 2026 год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Усилиями РВИО за последние двенадцать лет было открыто более 600 памятников, стел и мемориалов, а также установлено более 4400 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы на зданиях школ, где они учились.

    Российское военно-историческое общество также бережно хранит память о героях современности – участниках специальной военной операции. Так, в Курчатове Курской области был открыт памятник Герою Российской Федерации Сергею Чебневу. «Во время прорыва ВСУ в Курскую область его сводное подразделение двенадцать дней держало оборону Малой Локни. Собственно, он заслонил собой Курскую АЭС. У него дети, молодая жена. Старший сын тоже офицер. Настоящие герои среди нас», – подчеркнул Владимир Мединский.

    Особое внимание РВИО уделяет также сохранению памяти о матерях, чьи сыновья защищали Отечество. В Биробиджане был открыт памятник «Матерям Победителей», символизирующий несгибаемое мужество, скорбь и любовь, обращенные ко всем героям Отечества, и увековечивающий образ матери, благословляющей своих сыновей на ратный подвиг. «Открывала памятник губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. Ее сын – Герой России. На открытии присутствовали еще несколько матерей погибших бойцов. Образы солдат, которые склонили головы перед Матерью, были собирательными. А к скульптору подходили матери и говорили: мы вас хотим поблагодарить за то, что в качестве прототипа выбрали моего сына», – отметил Мединский.

    В 2025 году также продолжила работу выставка РВИО «Герои и подвиги», которая в Год защитника Отечества была представлена в разных регионах страны, включая Крым, ЛНР, Саха-Якутию, Северную Осетию – Аланию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский края, Севастополь, Еврейскую автономную область, Калужскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. «Эти выставки мы проводим по всей стране. Сейчас она проходит на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигам современных героев – участников специальной военной операции. Люди идут потоком, читают, смотрят. Зачастую вживую экспозиция производит другое впечатление, чем в интернете», – пояснил Владимир Мединский.

    К 80-летию Великой Победы РВИО открыло несколько знаковых монументов, увековечивающих подвиг советского народа, среди которых мемориальный комплекс «Сурский рубеж» в Мордовии, памятник «Братьям Шумовым» в Кызыле и мемориал на острове Шумшу, посвященный Курильской десантной операции, первый художественный мемориал этого события. Значительная работа ведется по восстановлению памятных мест на исторических территориях, что особенно важно в Год защитника Отечества и юбилей Победы. Так, в Луганской народной республике был открыт после реконструкции Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, а в Донецке – военно-мемориальный комплекс «Донецкое море», где обрели вечный покой защитники Донбасса, включая Михаила Толстых (Гиви), Ольгу Качуру (Корса), Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу (Воха). «Это, конечно, знаковое мемориальное место в Донецке. Очень красивое, достойно тех людей, которые там покоятся», – подчеркнул Владимир Мединский.

    РВИО продолжает программу по увековечиванию памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В 2025 году на территории Академии внешней разведки в Мытищах был открыт бюст Юрия Андропова, а также стартовала программа МИД России и РВИО по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох с установкой памятников Артамону Матвееву в Курске, Ивану Остерману в Москве и Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге. В 2025 году стелы «Город трудовой доблести» были открыты в шести российских городах – Астрахани, Владимире, Рязани, Верхней Пышме, Лысьве и Ханты-Мансийске, что также является частью усилий РВИО по сохранению исторической памяти и патриотического воспитания.

    26 февраля 2026, 20:12
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не дал однозначного ответа на сообщения о возможной блокировке Telegram, ограничившись комментарием об отсутствии новой информации.

    Роскомнадзор не стал подтверждать или опровергать возможность блокировки мессенджера Telegram на территории России, сообщает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что «им нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу». Ранее в СМИ появилась информация о возможной полной блокировке сервиса в апреле.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее отмечал, что власти России вводят ограничения поэтапно и стремятся принудить владельцев платформ к соблюдению российских законов. Одной из причин давления на Telegram стали сервисы «пробива», которые позволяют раскрывать личные данные граждан. По данным Роскомнадзора, каждую неделю из мессенджера удаляют до ста подобных ботов, а с 2022 года их было удалено 8358, при этом проблема не исчезает – появляются новые сервисы.

    Ведомство высказало требование к руководству Telegram самостоятельно блокировать такие сервисы и не допускать их поиска в приложении, а также прекратить предоставлять им доступ к украденным данным. Роскомнадзор обращает внимание, что подобная информация используется мошенниками для обмана, вымогательства и совершения диверсий. Несмотря на неоднократные обращения повысить безопасность пользователей, Telegram, по данным ведомства, игнорирует все подобные запросы и отказывается предоставлять данные не только по мошенничествам, но и по террористическим угрозам российским силовикам, хотя такие сведения, как отмечают в ведомстве, предоставляются зарубежным спецслужбам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники активизировались и начали предлагать пользователям установить программы для якобы обхода блокировок Telegram.

    В Telegram выявлены многочисленные случаи публикации контента, который может представлять угрозу для безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете VPN на рабочих местах.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    26 февраля 2026, 20:59
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    27 февраля 2026, 02:46
    МИД сообщил о возвращении эмигрантов 1990-х на Родину целыми семьями

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие граждане России, покинувшие страну в девяностые, массово возвращаются на родину вместе с семьями, отмечают в министерстве иностранных дел.

    Как передает РИА «Новости», заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Анна Душкова рассказала о значительной волне возвращения граждан, эмигрировавших из России в 1990-х годах.

    По ее словам, многие возвращаются не в одиночку, а целыми семьями, что свидетельствует о масштабности процесса.

    Душкова также отметила, что интерес к переезду в Россию проявляют и иностранные граждане. Она уточнила, что поток возвращающихся увеличивается, и власти фиксируют рост обращений по вопросам переселения.

    Ранее Дмитрий Некрасов, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД, сообщил о выдаче 1393 виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности России.

    Большинство виз получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Эстонии, Канады, Австрии и Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о социальных выплатах гражданам, подлежащим переселению с комплекса «Байконур».

    Министерство внутренних дел России выступило с предложением создать в стране институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников. Российское правительство заявило, что не позволит вернуться на российский рынок автокомпаниям, поддержавшим Киев.

    27 февраля 2026, 14:54
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее, следует из презентации вице-премьера Александра Новака.

    По данным презентации, экспорт нефтепродуктов снизился почти на 7% и достиг 114 млн тонн, передает РИА «Новости». Эти сведения были представлены на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

    В 2024 году экспорт нефти вырос на 2,4% и достиг 240 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за тот же период составил 122,5 млн тонн, как сообщило Минэкономразвития.

    Новак отдельно подчеркнул, что Россия намерена снизить дисконт на свою нефть до 10 долларов за баррель. «В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», – сообщил вице-премьер.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России.

    26 февраля 2026, 23:48
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    26 февраля 2026, 19:36
    Власти Курска обещали оплатить похороны погибших при отравлении газом

    Хинштейн: Четверо погибших в Курске от угарного газа будут похоронены за госсчёт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Курской области заявил, что погибших при отравлении угарным газом в областном центре похоронят за счет государственных средств.

    Похороны четырех человек, погибших в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске, будут полностью профинансированы из бюджета, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале. Он подчеркнул, что это не только исполнение его личного обещания, но и прямая обязанность властей в подобных ситуациях.

    Глава региона отметил, что в социальных сетях появились сообщения о сборе средств на похороны для троих членов одной семьи, однако официально заверил: «Погребение будет организовано за счет государства». Хинштейн также призвал не проводить самостоятельные сборы денег на эти цели, так как все расходы возьмет на себя государство.

    В результате трагедии погибли мать, сын и дядя, а также еще один житель дома. Следственный комитет по факту произошедшего уже возбудил уголовное дело и начал расследование. По предварительным данным, причиной инцидента стали нарушения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что власти не останутся в стороне, независимо от причины случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 февраля в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской произошла трагедия, в результате которой четыре человека погибли от отравления угарным газом.

    Ранее, в ноябре в той же Курской области четверо молодых людей погибли в гараже также из-за отравления угарным газом. До этого Следственный комитет возбудил дело после гибели пяти человек в гаражном боксе в Вологодской области.

    26 февраля 2026, 23:07
    В Евросоюзе призвали вновь сделать восточные регионы ЕС «населенными»

    Еврокомиссар Кубилюс призвал сделать восточные границы ЕС готовыми к обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по обороне Анрюс Кубилюс призвал сделать восточные регионы Евросоюза вдоль границ России, Белоруссии и Украины «населенными и готовыми к обороне».

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости превратить приграничные зоны вдоль рубежей России, Белоруссии и Украины в укрепленные районы, передает ТАСС. По словам литовского политика, выступавшего на конференции в Брюсселе, эти территории должны стать сильными.

    «Стратегия восточных границ ЕС должна быть быстро приведена в действие, чтобы сделать эти регионы сильными, населенными и готовыми к обороне», – подчеркнул Кубилюс.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить в эти зоны инвестиции в размере 200 млрд евро. Значительная часть военных расходов Евросоюза пойдет на создание там военных баз.

    Ранее в докладе Еврокомиссии отмечалось, что приграничные регионы Прибалтики, Польши и Финляндии столкнулись с тяжелыми убытками и оттоком населения. Брюссель возлагает ответственность на Россию, игнорируя разрыв экономических связей из-за собственных санкций.

    Еврокомиссия отказалась выделять собственные средства на проект по милитаризации граничащих с Россией стран.

    Брюссель разработал стратегию поддержки восточных регионов сообщества на фоне их экономического упадка.

    Власти Эстонии параллельно приняли решение о строительстве военного городка в приграничной Нарве.

    27 февраля 2026, 16:12
    СК предъявил обвинения паре по делу о похищении девочки в Смоленске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет предъявил обвинения мужчине и его сожительнице по делу о похищении несовершеннолетней девочки в Смоленске.

    В СК сообщили, что продолжается расследование по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, передает РИА «Новости».

    В ведомстве рассказали, что оба фигуранта задержаны и с ними были проведены первоначальные следственные действия. По словам представителей СК, роль женщины в совершении преступления устанавливается.

    Как уточняет следствие, когда девочку обнаружили в квартире, там находились оба подозреваемых: ранее судимый 43-летний мужчина и его сожительница. Следственные органы уже направили ходатайство в суд о заключении под стражу обоих обвиняемых.

    Ранее следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске. Позже ребенок был найден в доме на ее улице. Вместе с девочкой находился мужчина 1983 года рождения, его задержали.

