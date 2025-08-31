В результате атаки БПЛА в Курской области пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале отметил: «Вражеские беспилотники сегодня утром атаковали слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадали двое мужчин 58 и 54 лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести».

По словам Хинштейна, медицинские службы оперативно оказали пострадавшим первую помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения и обследования.

Накануне Хинштейн сообщил, что в Курской области продолжается работа по поиску жителей, пропавших после вторжения ВСУ, в списке таких остается 590 человек.

Ранее врио губернатора региона заявил, что в результате обстрела села Густомой в Курской области оказались повреждены социальные объекты и частное имущество, погибших и пострадавших не зарегистрировано.