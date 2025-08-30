Хинштейн: Пропавшими без вести числятся 590 жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что согласно реестру, в котором зарегистрированы 2 132 человека, удалось установить местонахождение 1 542 жителей: 1 430 из них оказались живы, 112 погибли. Пропавшими без вести числятся 590 человек.

По информации врио губернатора Александра Хинштейна, местонахождение 300 из пропавших известно – среди них есть и живые, находящиеся в плену или освобожденных населенных пунктах, и погибшие. Список формировался с февраля, а основной сложностью для властей стала синхронизация данных из разных ведомств о жителях приграничья, переставших выходить на связь с августа 2024 года. В работе по установлению каждой фамилии задействованы МЧС, аппарат уполномоченного по правам человека в России, Минобороны, ФСБ, Красный Крест и МВД.

Значительная часть пропавших – пожилые одинокие люди, которых изначально никто не объявлял в розыск.

В настоящее время известно о 23 жителях Курской области, которые находятся в Сумской области Украины, по ним ведутся переговоры. Хинштейн подчеркнул, что эта работа будет продолжаться независимо от обстоятельств. С 1 января удалось вывезти 201 тело погибших мирных жителей, несмотря на трудности, вызванные оперативной обстановкой.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил о более 20 удерживаемых Киевом жителях Курской области.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова подняла вопрос оказания срочной помощи раненным и тяжело больным жителям Курской области, остающимся в плену на Украине.