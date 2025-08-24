Москалькова направила запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Москалькова обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать экстренную медицинскую помощь заболевшим и раненным жителям Курской области, которые удерживаются украинской стороной, передает РИА «Новости».

Москалькова рассказала, что провела беседу с недавно освобожденными курянами. «Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями. Со своей стороны обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной медицинской помощи», – заявила омбудсмен.

Она также обратилась к украинской стороне с официальным призывом немедленно освободить всех жителей Курской области, находящихся в плену, в первую очередь раненых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине продолжают удерживать 31 жителя Курской области. Киев настаивает на обмене этих лиц по принципу взаимной репатриации без дополнительных условий, заявила Москалькова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.