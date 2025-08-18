Tекст: Ольга Иванова

Киевский режим продолжает удерживать 31 жителя Курской области, насильственно перемещенного на Украину, сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что украинская сторона передала российским властям список своих граждан для возможной взаимной передачи без дополнительных условий.

Москалькова заявила: «31 человек наших [курян находится на Украине]. Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас также передать Украине без каких-либо условий».

Вопрос обмена удерживаемыми лицами находится на рассмотрении, детали будущих переговоров не уточняются. Ранее представители российских властей не раз поднимали эту тему на международных площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Мединский заявил, что около 30 мирных жителей Курской области по-прежнему удерживаются на Украине, несмотря на достигнутые договоренности на переговорах в Стамбуле.