    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    18 августа 2025, 14:31 • Новости дня

    Москалькова объяснила, почему Киев продолжает удерживать жителей Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти на Украине продолжают удерживать 31 жителя Курской области, настаивая на их обмене на своих граждан по принципу взаимной репатриации без дополнительных условий.

    Киевский режим продолжает удерживать 31 жителя Курской области, насильственно перемещенного на Украину, сообщает ТАСС.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что украинская сторона передала российским властям список своих граждан для возможной взаимной передачи без дополнительных условий.

    Москалькова заявила: «31 человек наших [курян находится на Украине]. Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас также передать Украине без каких-либо условий».

    Вопрос обмена удерживаемыми лицами находится на рассмотрении, детали будущих переговоров не уточняются. Ранее представители российских властей не раз поднимали эту тему на международных площадках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Мединский заявил, что около 30 мирных жителей Курской области по-прежнему удерживаются на Украине, несмотря на достигнутые договоренности на переговорах в Стамбуле.

    17 августа 2025, 18:05 • Новости дня
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, исходя из ситуации на линии фронта, а уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее Дональд Трамп и Марк Рубио заявляли о том, что Украине придется пойти на уступки.

    Украина намерена вести переговоры с Россией, исходя из нынешней линии фронта, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, «контактная линия – это лучшая линия для разговора», и эту позицию поддержали европейские партнеры. Зеленский добавил, что вопрос прекращения огня и разработка финального соглашения сейчас являются приоритетами для Киева, передает РБК.

    Он отметил, что территориальные вопросы должны рассматриваться только на встрече с участием лидеров Украины, России и США. Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет сдавать территории или торговать ими. По мнению Зеленского, вступление в Евросоюз рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности, а главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

    Также Зеленский заявил, что 18 августа обсудит вопросы урегулирования конфликта на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    18 августа 2025, 02:50 • Новости дня
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    @ SOCAR/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где произошли взрывы, горят терминалы азербайджанской компании SOCAR, сообщают украинские СМИ.

    В Одессе загорелось здание «Новой почты» и терминалы азербайджанской компании SOCAR, пишут украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

    «Мощные удары по объектам врага и огромный пожар в Одессе. На кадрах прилеты, а также столбы огня и дыма», – сообщают «Военкоры Русской весны», публикуя соответствующие кадры.

    В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявлял об авиаударах России по нефтехранилищу азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, задействованным в транспортировке азербайджанского газа на Украину. СМИ сообщали, что под удар попала одесская нефтебаза SOCAR, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий заявил, что страна заключила первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine. Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, указывал, что SOCAR «часто выступает в качестве трейдера, который продает не только добытый на территории Азербайджана газ, но и любой другой газ».

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    18 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена новая попытка украинских спецслужб подорвать бомбу большой мощности в машине на Крымском мосту, сообщили в ФСБ России.

    Машина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через несколько стран, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Она проехала российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», машина должна была доехать до Кубани, ее установили на автовоз, за рулем находился частный водитель перевозчика.

    Машину с бомбой планировалось передать другому водителю, он должен был выехать в Крым через Крымский мост. При этом водитель ничего не знал о бомбе, его планировали сделать невольным «террористом-смертником».

    Взрывное устройство на машине Chevrolet Volt обезвредили, задержаны все причастные к доставке бомбы в Россию.

    ФСБ подчеркнула, что возбуждено уголовное дело, все организаторы и участники понесут заслуженное наказание.

    Кроме того, в ФСБ указали, что это уже вторая за год попытка украинских спецслужб использовать машину с взрывчаткой на Крымском мосту.

    В начале апреля на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (Брестская таможня) белорусские силовики задержали микроавтобус, в котором было более 500 кг синтетической взрывчатки. Машину также планировали подорвать в подобной атаке.

    Причем и водитель этой машины также не знал о бомбе, он тоже должен был стать невольным смертником на Крымском мосту.

    В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

    В июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.

    17 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    В МИД рассказали о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США

    Сотрудник МИД Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Разница во времени между Россией и США стала серьезным испытанием для российского переводчика на переговорах президентов в Аляске.

    Российский переводчик сталкивался с непростыми условиями во время работы на саммите России и США на Аляске, передает «Вести». Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал, что разница во времени между странами составляла 11 часов, что значительно усложняло задачу специалиста.

    Садыков отметил: «Пока долетишь – не понимаешь до конца в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать».

    Журналист Павел Зарубин добавил, что российский переводчик в течение многих часов находился «на ногах». Несмотря на это, ему удалось «блестяще» выполнить задачи по обеспечению точности передачи переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    18 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Платформа Сферум завершила интеграцию в национальный мессенджер МАХ

    Tекст: Вера Басилая

    Образовательная платформа Сферум полностью интегрирована в мессенджер МАХ и с 25 августа начнет работу для первых пользователей в шести пилотных регионах.

    Сферум завершил все процессы по интеграции в национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство стартует с нового учебного года 2025-2026. Уже с 25 августа сервис станет доступен пользователям первых шести пилотных регионов: в Татарстане, на Алтае, Марий Эл, Владимирской и Тверской областях, а также Ханты-Мансийском автономного округе, следует из сообщения на сайте в Минпросвещения.

    С 15 сентября платформа начнет подключаться для остальных регионов России. Специальный чат-бот «Сферум» поможет пользователям освоить новый функционал и настроить профиль. В сервисе реализованы расширенные меры безопасности, приватности и акцент на удобстве работы для педагогов, учеников и их родителей.

    «Интеграция Сферума в национальный мессенджер МАХ – это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями», заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    В МАХ появятся ключевые коммуникационные функции Сферума, интеграция с электронными дневниками, сервисы для обмена файлами, помощь для учеников и чат-боты, в том числе «Предложения министру просвещения России».

    Также доступ к образовательным сервисам будет обеспечен через ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа».

    Ранее эксперты заявили, что перевод коммуникаций между школой, родителями и учениками в отечественный мессенджер MAX обеспечит защиту персональных данных и повысит цифровой суверенитет страны.

    17 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    Уиткофф: В Белом доме Зеленского ждет обсуждение территорий

    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме
    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    17 августа 2025, 16:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу»

    Фон дер Ляйен: ЕС хочет мира «через силу» и территориальной целостности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Брюссель продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением на экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

    По ее словам, «это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины». Фон дер Ляйен также отметила, что границы «не могут быть изменены силой», а территориальные вопросы, утверждала она, «может решать только Украина».

    Глава Еврокомиссии добавила, что планирует сопровождать Владимира Зеленского в США для обсуждения путей достижения мира на Украине.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины и лидерами стран ЕС подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий и отметил стремление России к мирному решению ситуации.

    18 августа 2025, 01:47 • Новости дня
    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании

    Полянский: При урегулировании надо учитывать мнение граждан Украины в России

    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании украинского кризиса нельзя игнорировать интересы миллионов украинских граждан, покинувших Украину и получивших убежище в России, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы также должны принимать во внимание точку зрения около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после того, как все это началось», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    По словам Полянского, эти люди рассчитывают быть признаны русскоговорящими, сохранить веру в канонической православной церкви и избежать притеснений со стороны властей Украины. Он отметил, что выбор этих украинцев должен уважаться при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что будущие гарантии безопасности должны учитываться не только для Киева, но и для России.

    17 августа 2025, 15:23 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»

    Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР» на Аляске

    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР» на встрече с американской делегацией в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США на Аляске пошутил, назвав министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», следует из видео в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина. Фрагмент беседы был снят в отеле Анкориджа за несколько минут до переговоров в расширенном формате.

    Как видно на видеозаписи, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову со словами: «Мне нравится ваша рубашка», имея в виду свитер с надписью «СССР». В ответ Лавров объяснил Путину суть шутки и рассказал, о чем идет речь.

    На это Путин с улыбкой произнес: «Империалист!» После его реплики обе делегации рассмеялись, что добавило неформальности началу встречи.

    Ранее владелица бренда SelSovet заявила о резком росте спроса на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    Напомним, Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью «СССР».

    Политолог Алексей Мартынов объяснил значение надписи «СССР» на груди у Лаврова, прилетевшего на Аляску.

    18 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    Толпа подростков в Рубцовске избила соратника «Русской общины»
    Толпа подростков в Рубцовске избила соратника «Русской общины»
    @ t.me/obshina_ru

    В Алтайском крае сторонник «Русской общины» пострадал от нападения несовершеннолетних, выкрикивавших угрозы в его адрес, сообщили в организации.

    В городе Рубцовск Алтайского края участник «общины» вступил в противостояние с подростками, которые конфликтовали с местными гражданами, сообщается в Telegram-канале организации.

    По этим данным, несовершеннолетние конфликтовали с местными гражданами и оскорбляли русских женщин.

    Толпа подростков жестоко избила сторонника общины, побои сняты, написано заявление в полицию.

    В местном отделении полиции встретились пострадавший и родственник нападавшего. По данным «Русской Общины», нападавший требовал забрать заявление и замять дело, в противном случае он угрожал «серьезными проблемами».

    В «Русской Общине» пообещали не дать в обиду своего сторонника и потребовали вмешательства правоохранителей. По мнению организации, в дело вмешалась этническая диаспора, которая желает «отмазать» виновных от ответственности.

    Ранее в июле «Русская Община» сообщала, что мигрант в Пензе пытался изнасиловать старшеклассницу на улице

    17 августа 2025, 16:33 • Новости дня
    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях США и России

    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, отметив достижение значительного прогресса.

    Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил: «Большой прогресс по России. Не отключайтесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошли очень продуктивно.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    17 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

    Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

    В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

    Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    18 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    Названа цель Зеленского на встрече с Трампом

    FT: Зеленский готов пойти на мирное урегулирование по текущей линии фронта

    Названа цель Зеленского на встрече с Трампом
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Целью Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет «удобоваримый компромисс» по линии фронта без принуждения вывода ВСУ из Донбасса, сообщила газета Financial Times.

    Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, передает ТАСС.

    По данным издания, Владимир Зеленский рассматривает вариант «удобоваримого компромисса», который украинское общество могло бы принять, без вывода войск из Донбасса.

    По данным издания, на будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский намерен обсудить возможности урегулирования, не предполагающие принуждения Украины к «невыполнимым шагам», в частности выводу вооруженных сил с позиций в Донбассе.

    Источник пояснил, что Зеленский готов к «компромиссу» по существующему положению дел на линии фронта. Такой вариант считается наиболее приемлемым для украинского общества и позволит сохранить нынешние позиции ВСУ на востоке страны.

    Ранее Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.

    Зеленский перед вылетом в США заявил о невозможности уступок территории, но власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование по ситуации на линии фронта.

    Bloomberg сообщил, что Зеленский оказался перед выбором между риском вызвать недовольство Трампа или быстрой сделкой.

    Дональд Трамп намерен обсудить вопросы сначала с Зеленским лично, а затем провести ужин с делегациями.

    18 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» рассказал о синтетической взрывчатке Украины для Крымского моста

    Ветеран «Альфы» Филатов: Украина планировала взорвать Крымский мост необычным видом взрывчатки

    Ветеран «Альфы» рассказал о синтетической взрывчатке Украины для Крымского моста
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «130 килограммов, как мы поняли из опыта, для такой конструкции, как мост – это укус комара», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов, комментируя срыв попытки киевского режима подорвать Крымский мост.

    В ФСБ сообщили, что сотрудникам удалось пресечь новую попытку украинских спецслужб подорвать бомбу на Крымском мосту. Как стало известно, 130 килограммов синтетического взрывчатого вещества финского производства в виде пены было залито в отсек для аккумулятора автомобиля. Отмечается, что заминированной машине удалось проехать российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс».

    «Принципиально нового взрывчатого вещества, которое намного эффективнее пластита или тротила, нет. Да и 130 килограммов, как мы поняли из опыта, для такой конструкции, как мост – это укус комара. Мы все помним, как на нем, привезенные на грузовике, взрывались полторы тонны, и последствия были не прям критические. Тогда мост быстро восстановили», – говорит Филатов.

    При этом, рассуждает собеседник, немаловажно, в каком именно месте на мосту планировалось осуществить взрыв. На нем, как и на любой другой сложной конструкции, есть слабые места, различные важные крепления, повредив которые, вероятно, даже небольшим количеством взрывчатого вещества, можно нанести серьезные поломки. Однако в общей сложности такой объем пены не был серьезной угрозой.

    «Это могла быть производная от тротила, замаскированная под пену, да какое угодно взрывчатое вещество. Но что это было конкретно, сейчас сказать сложно. Опять же, в какой-то момент в общественные места запретили проносить жидкости для обеспечения безопасности граждан, поскольку в таком виде взрывчатые вещества находились и изымались», – делится ветеран «Альфы».

    Именно из-за нового внешнего вида, по словам эксперта, взрывчатое вещество, скорее всего, не смогли определить на границе, поэтому автомобилю удалось проехать. Пена – необычная форма для взрывчатки, на глаз ее невозможно отличить от обычной, как и жидкую от простой воды.

    «Противник находит все новые и новые методы, изобретает какие-то новые типы веществ и типы их применения, возможности применения, донесения до объекта применения. Но я не исключаю того, что взрывчатое вещество на самом деле распознали сразу, но до последнего не производили задержание, чтобы установить условные связи исполнителя с заказчиком. Это могут до последнего не рассказывать, чтобы всю сеть рассекретить, и не сообщить, потому что это военная тайна», – заключил Филатов.

    В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

