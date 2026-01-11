Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.32 комментария
«Очень умные» обезьяны неожиданно появились в Сент-Луисе
Власти Сент-Луиса сообщили о безуспешных поисках неожиданно появившихся обезьян
Власти Сент-Луиса уже несколько дней пытаются поймать несколько обезьян, появившихся в округе, сообщил чиновник местного департамента здравоохранения Джастен Хаузер.
Хаузер заявил, что на данный момент неизвестно, откуда появились эти животные, передает РИА «Новости».
По его словам, точное количество обезьян также не установлено – подтверждена лишь информация о «нескольких» приматах, которых власти опознали как верветок. Он заявил, что обезьяны «очень умны и общительны, но в состоянии стресса могут быть непредсказуемыми или агрессивными».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на территории штата Миссисипи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на волю выбрались три обезьяны. Две обезьяны были убиты местными жителями.