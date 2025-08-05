Названо число выдворенных из Финляндии россиян

Iltalehti: Финляндия выдворила под конвоем 16 россиян за полгода

Tекст: Денис Тельманов

За первые шесть месяцев 2025 года из Финляндии принудительно выдворили 90 россиян, сообщает Iltalehti со ссылкой на национальное полицейское управление.

Шестнадцать из них сопровождались конвоем, то есть были депортированы в сопровождении полиции. Всего за тот же период финские правоохранители выдворили 1,4 тыс. человек, что на 31,7% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

В полиции уточнили, что 271 человек был вывезен под контролем стражей порядка. Чаще всего выдворяли граждан Эстонии, Румынии, России и Ирака. По словам представителей ведомства, граждане Евросоюза попадали в поле зрения полиции в основном из-за наркопреступлений и преступлений против жизни и здоровья. Среди иностранцев без европейского гражданства распространенной причиной стала нехватка разрешительных документов.

В департаменте полиции Хельсинки увеличение числа выдворяемых объяснили усилением контроля за порядком и безопасностью, особенно в случаях беспорядков. Принудительная депортация в сопровождении полиции применяется, если человек совершил тяжкое преступление, не хочет покидать страну добровольно либо не имеет необходимых документов.

В июле 2024 года финский парламент утвердил закон, позволяющий временно прекратить прием заявлений о предоставлении убежища на границе с Россией при угрозе «гибридного влияния». В марте в Хельсинки прошел митинг российских беженцев и антивоенных активистов, протестующих против отказов в предоставлении убежища.

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