Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
В Испании не подтвердили сообщения о смерти угнавшего вертолет летчика
В Испании пока не подтвердили сообщения об убийстве угнавшего российский вертолет летчика
Гражданская гвардия Испании в данный момент не может подтвердить информацию о возможной смерти Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов королевства.
Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения о том, что Кузьминов предположительно был найден мертвым в Испании, отметила, что на данный момент у Испании нет подтверждения этой информации, передает РИА «Новости».
До этого итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком «Предатели долго не живут» содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.
Издание Il Corrispondente не имеет печатной версии, а опубликованные на нем материалы не содержат информации об их авторах. На главной странице содержится только адрес регистрации редакции, а единственная ссылка на сайте – в Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) – не работает.
Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.
Позже официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть летчика Максима Кузьминова.
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