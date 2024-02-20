Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова
В Испании подтвердили убийство Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет
Максим Кузьминов, который угнал в 2023 году российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, был убит в испанской провинции Аликанте, подтвердили источники в правоохранительных органах страны.
Речь идет о мужичине, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 13 февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
Отмечается, что изначально гражданская гвардия, расследующая дело, заявила, что речь идет о 33-летнем украинце, но затем в МВД признали, что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.
Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить информацию о возможной смерти Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России.
До этого итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров.
Испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.
Позже официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.