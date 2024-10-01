КНДР пригрозила Южной Корее ядерным оружием

КНДР заявила о праве на стратегические меры из-за американского военного присутствия

Tекст: Денис Тельманов

КНДР оставила за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на развертывание американских стратегических средств на юге Корейского полуострова, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

Заместитель министра обороны страны Ким Ган Иль заявил, что частое появление американских военных средств стало «дурной привычкой», и предупредил, что КНДР может принять ответные меры в любое время.



Ким Ган Иль подчеркнул, что недавние действия США, включая отправку новой атомной подводной лодки в порт Пусана и появление бомбардировщика B-1B в связи с парадом в Южной Корее, внимательно отслеживаются Корейской народной армией. Он подчеркнул, что такие действия США заставляют КНДР рассматривать непредсказуемые ответные меры.

Замминистра отметил, что армия КНДР считает необходимым «иметь дело с США с позиции силы».

По словам Кима Ган Иля, демонстрация военного потенциала Соединенными Штатами является «психотропным веществом», помогающим Вашингтону сохранить остатки военной репутации и успокаивать союзников, которые опасаются ядерной войны.

Ранее Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, она упала через некоторое время после запуска.