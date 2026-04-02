Суд заочно арестовал экс-главреда «МК в Питере» Кузахметова по делу о терроризме

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кузахметов заочно арестован по обвинению в участии в террористической организации и ряде других преступлений, передает ТАСС.

В документах указано, что он находится за границей и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в террористическую группу Кузахметова входит не менее 10 человек, личности которых установлены, а также есть неустановленные фигуранты. Всем предполагаемым участникам вменяют оправдание нацизма, призывы к нарушению территориальной целостности России, возбуждение ненависти, распространение ложной информации о Вооруженных силах России, надругательство над флагом или гербом страны и членство в террористической организации.

С 2018 по 2022 год Кузахметов был соведущим исторической программы «Все так +» на радиостанции «Эхо Москвы», а с 2018 по 2021 год возглавлял «МК в Питере». После начала спецоперации журналист покинул Россию и, как отмечается в материалах дела, неоднократно выступал за отделение северо-западных областей от РФ и расчленение страны на ряд отдельных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший издатель «Медиазоны» Петр Верзилов* (иноагент, в списке террористов и экстремистов) был заочно арестован по обвинению в государственной измене.