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    26 марта 2025, 21:15 • В мире

    Русофоб-алкоголик опозорил правительство Польши

    Русофоб-алкоголик опозорил правительство Польши
    @ Klaudia Radecka/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    В польском правительстве грандиозный скандал – замминистра министра иностранных дел, один из наиболее ярых русофобов Анджей Шейна признался в алкоголизме. Более того, об этом знали и его коллеги, и руководство. «Шейна постоянно ходил пьяный», – признают теперь его коллеги по партии. Как получилось, что алкоголик занял столь высокий пост и какие последствия это может иметь?

    51-летний уроженец города Коньске, член партии «Новые левые» Анджей Шейна попал на работу в Министерство иностранных дел в конце 2023 года – туда его поставила коалиция, победившая на состоявшихся незадолго до того выборах в Сейм. В Польше он был известен в качестве одного из самых яростных приверженцев американской Демократической партии – типичный агент влияния из числа тех, которых Демпартия расставляла на высокие посты в странах-сателлитах.

    В начале прошлого года Анджей Шейна совершил акт принесения публичной клятвы на верность тогдашнему президенту США Джо Байдену. «Я скажу, что в нынешние опасные времена Байден – это подарок небес для нашей страны. И я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», – сказал дипломат изданию Rzeczpospolita.

    Само собой, Шейна – рьяный ненавистник России и сторонник киевского режима. По мере сил он занимался распространением привычной паранойи: дескать, после того как Москва одержит победу на Украине, она может напасть и на Польшу.

    А в январе этого года Шейна призвал поляков готовиться к новой волне украинских беженцев. «Мы не можем исключить, что российское наступление обернется смещением фронта на запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев – в том числе в основном женщины и дети», – заявил замминистра, добавив, что это станет для государства «огромным бременем».

    Но в марте кресло под Шейной внезапно закачалось. Влиятельное издание Gazeta Wyborcza узнало, что он в свое время, будучи депутатом Сейма, истребовал от государства компенсацию в 122 тысячи злотых (около 2,7 млн рублей) – по его словам, именно столько он потратил в 2019-2023 гг. на бензин, совершая за рулем своего автомобиля поездки по служебным надобностям. Между тем, как выяснила газета, за последние двадцать лет никто и никогда не видел Шейну за рулем автомобиля. Да и личной автомашины у него нет – в силу чего возникли подозрения в том, что чиновник решил нажиться за счет государства.

    Делом занялась прокуратура. Анджей Шейна принялся оправдываться, что, дескать, он «использовал устные формы заимствования автомобилей у других людей». Но тут выяснилось, что Шейна любил заставлять зависимых от него людей возить себя по разным своим частным надобностям, а расходы на топливо им не возмещал.

    Этим его проблемы не ограничились – Gazeta Wyborcza сообщила еще и то, что политик испытывает более чем серьезные проблемы с алкоголем. После этого Шейна вынужден был признать, что действительно имел трудности из-за выпивки, но тут же принялся уверять, что все это уже позади.

    «Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем», – заявил Шейна. Чиновник принес извинения всем, кого затронул его алкоголизм.

    Однако Шейну сразу принялись топить его политические конкуренты – в том числе коллеги по партии. Заявление его непосредственного начальника, главы МИДа Радослава Сикорского, о том, что Шейна-де не позволял себя являться пьяным на рабочее место, немедленно бросились опровергать.

    Бывший вице-президент партии «Новые левые» Беата Мацеевская заявила: «Шейна постоянно ходил пьяный, и большинство депутатов и сотрудников парламентского клуба левых об этом знали. Однажды он не пришел на важное голосование, потому что не смог».

    Пресса теперь сообщает, что о проблемах Анджея Шейны с алкоголем знали все его коллеги по партии. Когда еще он был депутатом Сейма предыдущего созыва, то как минимум несколько раз посещал заседания в пьяном виде. От него часто разило спиртным. Коллеги неоднократно ставили ему это на вид и требовали завязать с выпивкой – но безуспешно. Тот вроде бы и пытался лечиться, но лечение не приносило никаких результатов. В конце концов парламентарий Марселина Завиша приобрела алкотестер – специально для того, чтобы проверять Шейну, когда он являлся в Сейм.

    Точно так же Анджей Шейна мог предстать пьяным перед журналистами. Редактор одного из общенациональных телеканалов сообщил изданию Wiadomosci, что однажды Шейна заявился на эфир в «совершенно непригодном состоянии» и им пришлось звонить «Новым левым» с просьбой срочно «прислать другого человека». Другой тележурналист засвидетельствовал, что у него «несколько раз были серьезные сомнения относительно состояния Анджея Шейны», но он, дескать, «не собирался вызывать полицию к парню в студии».

    О проблемах Шейны с алкоголем охотно говорят его бывшие коллеги из города Кельце (Свентокшиское воеводство), от которого он избирался. К слову, совсем недавно замминистра вступил с ними в острый конфликт – «Новые левые» из Кельце сочли, что Шейна не достоин их представлять. В конечном итоге, здесь встают вопросы перед премьер-министром Дональдом Туском и главой МИДа Радославом Сикорским – как они допустили назначение алкоголика на столь ответственную должность?

    Это еще можно было бы как-то объяснить, если бы они не знали о пристрастии Шейны к пьянству. Но не знать об этом на момент назначения было уже трудно.

    В итоге же министерство получило неадекватного замминистра, который, судя по всему, многие ответственные решения принимал в пьяном угаре. Во всяком случае, пьяным его видели и после того, как он заполучил эту должность.

    Так, в начале февраля 2025 года одно из изданий, освещающих парламентскую жизнь, опубликовало заметку: «Заместитель министра вышел с заседания Сейма, чтобы промочить горло». Заметка сопровождалась фотографией, на которой можно увидеть Шейну, который, вместо того чтобы быть в Сейме на заседании, сидит в ресторане и пьет напиток из бокала. Рядом стоит стакан с водой. Шейна впоследствии оправдывался, что в бокале не было алкоголя…

    Некоторые предположили, что Анджей Шейна погрузился в очередной запой еще в ноябре прошлого года – сразу после того, как обожаемая им Демократическая партия проиграла президентские выборы в США.

    Руководителю правительства Польши пришлось оправдываться и принимать меры. «Я думаю, господин министр, что хорошо было бы отправить господина Шейну в отпуск – до момента полного выяснения дела. Я не говорю только лишь о его проблемах со здоровьем – ведь были и другие темы», – многозначительно заявил Дональд Туск министру иностранных дел Радославу Сикорскому перед началом очередного заседания Кабмина.

    Сколько именно продлится отпуск Шейны, никто сейчас сказать не может – очень вероятно, что он завершится отставкой. Кандидат в президенты Польши от левых сил Магдалена Беят вообще сказала, что на месте Шейны в министерство не возвращалась бы. Нашлись и такие, кто заявил, что нельзя, мол, утеснять «больного человека», раз уж он сам признался в своем «недуге».

    Однако скандал получил более долгоиграющие последствия, нежели порция жареных фактов для прессы. В настоящее время, по информации польских СМИ, госагентство внутренней безопасности проводит расследование. Там захотели выяснить, мог ли Анджей Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, включая данные, связанные с деятельностью НАТО. В первую очередь спецслужбистов заинтересовало, имел ли Шейна доступ к программам NATO Cosmic Top Secret и EU Top Secret. Правда, в польском МИДе Анджей Шейна отвечал, главным образом, за африканское и ближневосточное направления – но мало ли что?

    В любом случае, скандал с Шейной вскрыл серьезный дефект польской государственной системы. Оказалось, что в нее не встроен фильтр, позволяющий отсеивать персонажей, непригодных для ответственных должностей.

    «Интересы государства превыше интересов личности. Человек, у которого в последние годы были серьезные проблемы с алкоголем, не должен иметь доступа к сверхсекретной информации – это все равно что алкоголик не должен работать водителем общественного транспорта», – подчеркивает влиятельный адвокат Радослав Плонка.

    Скандал с Анджеем Шейной еще раз показал отсутствие стабильности в польской власти. Леволиберальная коалиция, пришедшая к руководству страной в 2023-м, погрязла во внутренних раздорах и демонстрирует неспособность выполнить обещания, данные избирателю. Это способствует падению ее популярности и открывает возможности для реванша партии «ПиС», которая пытается заручиться поддержкой Дональда Трампа.

    Если же смотреть с точки зрения интересов России, то следует напомнить, что на данный момент все основные политические игроки в Польше относятся к РФ враждебно. Поэтому для Москвы выгодно, чтобы они как можно дольше пребывали в состоянии свары, ослабляя друг друга.

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