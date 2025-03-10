В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.10 комментариев
Маск назвал главу МИД Польши Сикорского «марионеткой Сороса»
Глава МИД Польши Радослав Сикорский является «марионеткой Сороса», заявил американский предприниматель Илон Маск.
Комментируя сообщение одного из пользователей о том, что Сикорский дружит с Алексом Соросом, наследником финансиста Джорджа Сороса, Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Да, он марионетка Сороса».
Напомним, Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине. Сикорский заявил, что в случае отключения системы Польша будет вынуждено искать других поставщиков услуг. Маск в ответ назвал Сикорского «маленьким человеком». Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Маска уважать «слабых партнеров».