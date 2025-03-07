Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Вакцина ВГИР получила переквалификацию ВОЗ
ВГИР от ФМБА получила переквалификацию Всемирной организации здравоохранения
Российская вакцина ВГИР, разработанная ФМБА, получила статус преквалифицированной вакцины от ВОЗ, обновляя штаммы по рекомендациям на текущий сезон.
Российская вакцина против гриппа ВГИР получила статус переквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС. Вакцина была разработана Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и отличается обновляемым штаммовым составом, соответствующим рекомендациям ВОЗ на текущий эпидемический сезон.
Пресс-служба ФМБА подтвердила получение статуса преквалифицированной вакцины для ВГИР. В ведомстве отметили, что обновление штаммов обеспечивается в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Это позволяет вакцине оставаться актуальной и соответствовать современным потребностям в борьбе с гриппом.
Преквалификация лекарственных средств ВОЗ является услугой, направленной на оценку качества, безопасности и эффективности препаратов. Получение статуса преквалификации свидетельствует о высоком уровне доверия к препарату, что может улучшить его доступность на международных рынках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа, вирусолог объяснял причину побочных эффектов от вакцины, а грипп в ряде регионов России шел на спад.