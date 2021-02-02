Вирусолог объяснил причину побочных эффектов от вакцины

После вакцинации от коронавируса человек может почувствовать слабость и ломоту, кроме того, у него может повыситься температура – это вызвано реакцией организма на вирусный белок, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок, который обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой токсичности, кто-то более. Ничего плохого и опасного это не представляет», – рассказал каналу «360» Альтштейн.

По его словам, в вакцине «Спутник V» от Центра Гамалеи содержатся 10 микрограммов аденовирусного белка. По словам врача, реакция на белки держится обычно несколько часов и для здорового человека опасности никакой не представляет. Противогриппозные вакцины тоже могут вызвать повышенную температуру тела.

«На препарат от коронавируса побочная реакция, по предварительным данным, появляется у 40% привитых, – подчеркнул вирусолог.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что в первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы.