США сняли санкции с авиакомпании Emperor Aviation

Tекст: Елизавета Шишкова

Авиакомпания, по данным Минфина США, связана с дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Гульнарой Керимовой. Санкции были введены в ноябре 2022 года, однако одновременно с этим США выпустили генеральную лицензию, разрешающую компании «сделки, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обеспечения безопасности гражданской авиации», передает ТАСС.

В санкционный список также были включены семь самолетов бизнес-класса, принадлежащих Emperor Aviation.

Ранее США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне.