  • Новость часаПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    Си Цзиньпин обозначил Байдену «красную линию»
    Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    Казахстан опроверг сообщения о запуске с его территории атаковавших Татарстан дронов
    Названа дата прекращения обслуживания карт «Мир» в Киргизии
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    2 апреля 2024, 22:36 • Новости дня

    США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ

    США сняли санкции с переименованного банка VTB Europe во Франкфурте-на-Майне

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции в отношении бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне – отменены, сообщил минфин США.

    В санкционных списках банк указан как Ost-West Handelsbank AG, VTB Europe и VTB Bank Deutschland AG, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как ВТБ оказался под санкциями, Берлин отстранил его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.


    2 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    @ REUTERS/Antonio Bronic

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за спровоцированной украинскими властями нехватки продовольствия.

    По его словам, из-за сокращения подвоза продуктов питания в Харькове наблюдается снижение их количества. Это вынуждает людей покидать город. Эксперт не исключает, что такая ситуация создается умышленно, чтобы спровоцировать массовый отток населения, передает ТАСС.

    Киселев также отметил, что на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, создавая километровые очереди. Кроме того, ВСУ проводят рейды по брошенным квартирам, грабя их.

    По информации из подполья, в центре Харькова наблюдается скопление военнослужащих из националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

    Ссылаясь на данные местных жителей, представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что «азовцы» передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека, особенно активны они в вечернее время.

    Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что на данный момент нет необходимости в эвакуации жителей города, несмотря на серьезные проблемы с энергоснабжением.

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    2 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Луговой отреагировал на ввоз в Россию взрывчатки в иконах с Украины

    Депутат Луговой: «Недоукраина» не понимает, что творит

    Луговой отреагировал на ввоз в Россию взрывчатки в иконах с Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Количество взрывчатого вещества, способы его производства и то, что груз незаметно прошел через страны ЕС, указывают на украинский след, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, комментируя ввоз в Россию с Украины спрятанную в иконах взрывчатку иностранного производства.

    Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками пресекли ввоз в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывные устройства. Сообщается, что гексоген был спрятан в православные иконы и церковную утварь, его мощности хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

    «Во всей этой истории, которая связана с задержанием грузов взрывчатки, я хотел бы обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, поражает то количество взрывчатки, которое было обнаружено, – оно не является любительским, а самым что ни на есть профессиональным. Особенно учитывая то, что был обнаружен гексоген, который может производиться только фабричным образом», – говорит Луговой.

    Во-вторых, продолжает депутат, весь этот груз спокойно шел из Румынии и прошел несколько стран Евросоюза. В связи с этим совершенно очевидно, что к этому «мотив здесь только у одних – у недоукраины».

    «Это лишний раз подчеркивает то, что Украина, или, скорее, «недоукраина», видимо не понимает, что творит. У нас уже нет вообще никаких сомнений о том, что при теракте в «Крокусе» руками террористов рулил мозг Украины из западных спецслужб, и это задержание груза икон – лишнее тому подтверждение. Я считаю, мы должны продолжить системные удары по средствам критической инфраструктуры противника, чтобы оболваненное население «недоукраины» наконец все поняло. После Харькова следующим должен быть Киев», – заключил Луговой.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим.

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    2 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе предприятий нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что все службы находятся в повышенной готовности, передает ТАСС.

    Накануне российская ПВО уничтожила два беспилотника вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

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    2 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    «Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.

    Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

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    2 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче

    МИД: Кровавая инсценировка в Буче была топорно выполнена Киевом

    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче
    @ Paul Grover/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Кровавая инсценировка якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области была топорно выполнена режимом Владимира Зеленского и его западными кураторами, заявила официальный представитель МИД.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что 3 апреля исполняется два года с постановки, которую поспешили, не проверив, распространять западные политики и СМИ.

    Данная провокация, по словам спикера МИД РФ, носила очевидно заказной и срежиссированный характер. Она напомнила, что пока российские силы сохраняли присутствие в городе вплоть до 30 марта 2022 года, жители свободно передвигались по населенному пункту, пользовались интернетом и связью. Жалоб на действия ВС РФ не поступало, что публично подтвердил мэр города Анатолий Федорук на следующий день после ухода российских сил.

    Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования, напомнила Захарова. Она обратила внимание, что ВСУ сопровождали не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, задачей которых было рассказать публике сфабрикованную историю.

    Люди в Буче погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче. Расследование, согласно которому большинство жителей погибли от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ, было опубликовано в британской The Guardian 24 апреля 2022 года, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Целью провокации в Буче был срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 28 марта 2022 года. Делалось это по указке из Лондона, подчеркнула Захарова.

    Она напомнила также, что российская сторона неоднократно запрашивала списки погибших в Буче через международные организации, в том числе у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, однако запросы Москвы остаются без ответа. «Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать», – сделала вывод Захарова.

    Она призвала к тщательному расследованию событий в Буче, выявлению имен жертв, времени и причин их гибели, а также изучению следов перемещения тел. Кроме того, Захарова призвала установить лиц, ответственных за это страшное преступление, осуществленное Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как на Востоке подрывают пропаганду Запада о Буче.

    Коментарии (7)
    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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    2 апреля 2024, 05:00 • Новости дня
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что «не допускает», а «знает» о новом готовящемся покушении на свою жизнь.

    Как заявила Симоньян, прятаться, исчезать «из публичного поля», сбежав в тайгу, чтоб жить «в избушке» – не для нее, передает РИА «Новости».

    Аудиозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

    В июле ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Ксению Собчак.

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    2 апреля 2024, 00:31 • Новости дня
    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии

    Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения

    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, альянс является многолетним источником опасности, кризисов и конфликтов, стремится расчленить Россию и удалить ее с политической карты, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.

    Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».

    По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».

    Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.

    При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».

    Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

    «Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.

    Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Часов Яр, который с 2014 года был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России находятся в километре от Часова Яра, что создает серьезные проблемы для ВСУ. Он добавил, что город служил логистическим центром, там располагались склады, укрепления и центр обеспечения, также туда привозили свежие подразделения, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил, что под контролем ВС России находятся практически все дороги к Часову Яру, что в скором времени лишит его стратегического значения для ВСУ.

    Кимаковский также отметил, что в ближайшее время в ДНР ожидаются бои за Часов Яр.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами

    Шойгу: Адмирал Моисеев назначен главнокомандующим ВМФ России

    Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом страны, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства.

    Шойгу также сообщил, что вице-адмирал Сергей Пинчук и вице-адмирал Константин Кабанцов стали командующим Черноморским флотом и командующим Северным флотом соответственно, передает РИА «Новости».

    Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. Попова (Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н. Кузнецова. В 2011 году с отличием окончил Военную академию Генштаба РФ.

    В ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом. В мае 2019 года Моисеев возглавил Северный флот РФ. Удостоен звания Героя России.

    Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. Окончил Нахимовское военное училище и Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. В декабре 2011 года стал командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

    Константин Кабанцов родился в 1968 году в Семипалатинске (ныне – Семей) Казахской ССР. В 1990-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, в 2007-м – Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2018-м – Военную академию Генерального штаба ВС России.

    Большую часть службы провел на подводных лодках Северного флота, прошел путь от командира группы штурманской боевой части атомной подводной лодки до заместителя командующего объединением.

    В марте адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ, а вице-адмирал Кабанцов – врио командующего Северным флотом.

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    2 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    @ Василий Малышев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка РСФСР, кавалер ордена Почета, актриса театра и кино Татьяна Конюхова умерла на 93-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

    В сообщении отмечается, что Татьяна Конюхова скончалась после продолжительной болезни, передает ТАСС.

    Татьяна Конюхова известна по фильмам «Доброе утро», «Майская ночь, или Утопленница», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова». Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в сериале «Хранимые судьбой» в 2011 году.

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    2 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в Telegram сообщил, что Россия направила запрос «в развитие письма иранцев», которые призвали СБ осудить действия Израиля. Указывается, что председательствующая в Совбезе ООН Мальта назначила заседание «на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве)».

    Напомним, Иран призвал СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

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    2 апреля 2024, 06:54 • Новости дня
    Южная Корея ввела санкции против России из-за КНДР

    МИД Южной Кореи сообщил о санкциях против двух организаций и двух граждан России из-за связи с КНДР

    Южная Корея ввела санкции против России из-за КНДР
    @ МИД России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению Сеула, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР, вводятся санкции, сообщил МИД Южной Кореи.

    Под санкции попали глава ООО «Интеллект» Сергей Козлов и глава ООО «Содействие» Александр Панфилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

    Также в санкционные списки попали два российских судна, которые, по мнению Южной Кореи, перевозят боеприпасы между Северной Кореей и Россией.

    Напомним, Россия заветировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР, чем вызвала ожесточенную реакцию США и некоторых других западных стран.

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