Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Бывший VTB Europe потребовал с ВТБ возврата дивидендов
Бывший VTB Europe потребовал с ВТБ возврата дивидендов в размере 433,8 млн евро
Германский OWH SE (бывший – VTB Bank Europe) отрицает права ВТБ на владение банком и требует возврата дивидендов с 2013 года в размере более 433,8 млн евро в срок до 29 февраля, сообщили в пресс-службе российского банка.
Как указали в пресс-службе, ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE о действиях, которые направлены на лишение банка ВТБ права владения своей европейской «дочкой». Отмечается, что банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные, и в случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично, передает ТАСС.
В банке уточнили, что в 2022 году их незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 года.
В ВТБ подчеркнули, что германская сторона намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных Банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году.
В пресс-службе добавили, что все знают о педантичности немцев, поэтому сложно поверить в то, что у них такая «короткая память», поскольку за все годы работы право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов.
«Причины действий немецкой стороны лежат в политической плоскости, и при дальнейших нападках мы будем вынуждены предпринять ответные меры против тех, кого когда-то считали партнерами», – отметили в банке.
Напомним, ВТБ запретил бывшей европейской «дочке» использовать свой бренд. В ноябре 2023 года сообщалось, что в прошлом году власти Германии незаконно установили контроль над VTB Bank (Europe), по политическим причинам запретив банку ВТБ реализовывать права акционера.
В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску ВТБ к бывшей европейской «дочке» VTB Bank (Europe) наложил арест на ценные бумаги компании на сумму более 80,7 млн евро.