Бывший VTB Europe потребовал с ВТБ возврата дивидендов в размере 433,8 млн евро

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE о действиях, которые направлены на лишение банка ВТБ права владения своей европейской «дочкой». Отмечается, что банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные, и в случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично, передает ТАСС.

В банке уточнили, что в 2022 году их незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 года.

В ВТБ подчеркнули, что германская сторона намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных Банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году.

В пресс-службе добавили, что все знают о педантичности немцев, поэтому сложно поверить в то, что у них такая «короткая память», поскольку за все годы работы право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов.

«Причины действий немецкой стороны лежат в политической плоскости, и при дальнейших нападках мы будем вынуждены предпринять ответные меры против тех, кого когда-то считали партнерами», – отметили в банке.

Напомним, ВТБ запретил бывшей европейской «дочке» использовать свой бренд. В ноябре 2023 года сообщалось, что в прошлом году власти Германии незаконно установили контроль над VTB Bank (Europe), по политическим причинам запретив банку ВТБ реализовывать права акционера.

В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску ВТБ к бывшей европейской «дочке» VTB Bank (Europe) наложил арест на ценные бумаги компании на сумму более 80,7 млн евро.