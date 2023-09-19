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Суд в России арестовал ценные бумаги VTB Europe на 80,7 млн евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску ВТБ к бывшей европейской «дочке» VTB Bank (Europe) наложил арест на ценные бумаги компании на сумму более 80,7 млн евро, сообщили в ВТБ.
Заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер судом было удовлетворено в полном объеме: арестованы все ценные бумаги VTB Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ. Общая стоимость арестованных ценных бумаг составляет более 80,7 млн евро, передает ТАСС.
В ВТБ подчеркнули, что банк продолжит добиваться взыскания задолженности с VTB Europe в полном объеме. Речь идет о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов).
Ранее ВТБ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с иском о взыскании с VTB Bank (Europe) задолженности в 112,6 млн евро и заявлением о принятии обеспечительных мер.
Напомним, в банке заявили, что почти четверть потерь, или 229 млрд руб., составили убытки от выбытия дочерних компаний группы. Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc.