В ВТБ сообщили об отражении рекордных убытков за 2022 год из-за санкций

Российский банк ВТБ через год после попадания под санкции запада отчитался о финансах. По данным аналитиков, все это привело убыткам за 2022 год в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей – по международным.

Без учета разового дохода от приобретения «Открытия» убыток ВТБ по МСФО составил 777 млрд руб. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов пояснил, что рыночная стоимость активов «Открытия» оценивается в 505 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Разницу между рыночной стоимостью и ценой покупки (165 млрд руб.) ВТБ обозначил разовым доходом от выгодного приобретения.

Доналоговый убыток группы за 2022 год составил 960 млрд руб. и сложился из четырех факторов.

Так, почти 300 млрд руб. убытка ВТБ принесла открытая валютная позиция и неденежный убыток от укрепления рубля в 2022 году.

Пьянов пояснил, что банк попал под санкции, когда не было никаких ограничений на снятие валютных средств клиентами. Такие ограничения появились в начале марта.

«Снятие валютных средств происходило в период пика валютных курсов. По сути, вопрос тайминга попадания под санкции имеет очень важное значение, потому что те, кто сталкивался с оттоком валютных средств, были более стабильны в курсах после валютных ограничений и имели более выгодное положение даже при сравнительно таком же валютизированном балансе», – сказал он.

Зампред правления банка пояснил также, что буквально в течение дней после ВБТ были заблокированы валютно номинированные резервы ЦБ. Во всех своих планах ВТЮ рассчитывал на помощь Банка России в предоставлении валютного свопа. По объективным причинам после блокировки золотовалютных резервов это стало невозможно.

Чтобы выполнять валютные обязательства перед клиентами, ВТБ покупал у российских экспортеров валюту.

Почти четверть потерь, или 229 млрд руб., составили убытки от выбытия дочерних компаний группы. Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc.

Экстраординарные резервы составляют 344 млрд руб. доналогового убытка.

Потери в размере 33 млрд рублей пришлись на реализованный процентный риск из-за роста ключевой ставки в марте 2022 года.