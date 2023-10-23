В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
Кремль ответил на угрозы Латвии в адрес России
Песков назвал угрозы Латвии в адрес России неприемлемыми
Угрозы со стороны других стран в отношении России неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о заявлении латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса о «закрытии Балтики для российских судов».
Любые угрозы необходимо воспринимать серьезно, кто бы их ни озвучивал, от кого бы они ни исходили, угрозы для Российской Федерации являются неприемлемыми, сказал Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к повреждению газопровода Balticconnector. Он напомнил, что Ринкевичс высказался о «закрытии Балтики» в контексте ситуации с газопроводом.
Представитель Кремля отметил, что президента Латвии надо спросить о том, что сделать с Балтийским морем после завершения расследования подрыва «Северных потоков».
«На этот счет господин президент [Латвии] предпочел умолчать и ничего не говорить», – заключил Песков.
Ринкевичс ранее заявил, что НАТО должно закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.
МИД России отметил, что НАТО давно мечтает превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» альянса, но этого никогда не случится.