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    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Грета Тунберг и нацистский осьминог

    Только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.

    727 комментариев
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    4 комментария
    23 октября 2023, 12:01

    Москва пообещала не позволить НАТО превратить Балтийское море в «свое озеро»

    Замглавы МИД Грушко: НАТО мечтает превратить Балтийское море в свое озеро, этому не бывать

    Москва пообещала не позволить НАТО превратить Балтийское море в «свое озеро»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые политики и стратеги Североатлантического альянса уже давно мечтают превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО, этого никогда не будет, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Дипломат подчеркнул, что в случае закрытия прохода российских судов по Балтийскому морю, НАТО грубо нарушат международное право транспорта и мореходства, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что последствия такого шага должны понимать и в Вашингтоне, и в Брюсселе.

    Ранее депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге.

    Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

    22 октября 2023, 03:48
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов

    Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов только на словах или на бумаге

    Tекст: Антон Никитин

    Депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов выразил уверенность, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов только на словах или на бумаге.

    Парламентарий выразил уверенность в беседе с РИА Новости РИА «Новости», что «запретить они (власти Латвии, – прим. ВЗГЛЯД), может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге». Нилов подчеркнул, что для реализации этой бредовой идеи властям Латвии еще придется объявить войну России. «Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – сыронизировал депутат Госдумы от Петербурга.

    Напомним, в пятницу президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю, если «причастность» Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией «будет доказана».

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 11:58
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова прокомментировала решение властей Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Если Литва примет решение о запрете экспорта игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись «На зло России», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что неизвестно, куда они это денут.

    «Пусть выложат кнопками, гвоздями, спицами и иглами на своей автостраде надпись «На зло России», – отметила Захарова.

    Ранее в рекомендациях по «разрушению российских промышленных мощностей» Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц.

    Напомним, EUObserver сообщает, что в 12-й пакет санкций будут включены российские алмазы. Литва и Польша предлагают ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Коментарии (35)
    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    Коментарии (9)
    21 октября 2023, 16:29
    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России

    Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов лишь на бумаге

    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

    Депутат отметил, что реализации «этой бредовой идеи» Латвии придется объявить войну России.

    «Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – заявил Нилов, передает РИА «Новости».

    Между тем, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил латвийскому руководству учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря. Сенатор счел забавным слышать такое предложение, от страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров.

    Политик заявил, что если Латвия рассчитывает на помощь ВМС США, то тут важно «не перепутать Финский залив с Персидским».

    Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

    Коментарии (14)
    20 октября 2023, 20:04
    ЕС решил запретить российские алмазы

    ЕС принял решение ввести запрет на российские алмазы в рамках 12-го пакета санкций

    ЕС решил запретить российские алмазы
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские алмазы будут включены в 12-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источник.

    Он сообщил, что система уже несколько недель готова, теперь ЕС ждет декларации стран Группы семи, передает ТАСС.

    Страны G7 совместно с Еврокомиссией и Бельгией разработали механизм запрета на импорт российских алмазов и протокол их отслеживания. В ходе переговоров о новом пакете санкций будут обсуждать и использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

    Стороны также рассмотрят предложения Литвы и Польши ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Ранее в МИД опровергли нарушение Россией санкций СБ ООН против КНДР.

    Коментарии (12)
    21 октября 2023, 07:44
    Литва призвала ЕС запретить поставки в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц

    Литва предложила ЕС рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей»

    Tекст: Антон Антонов

    В рекомендациях по «разрушению российских промышленных мощностей» Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц, сообщают СМИ.

    Свои предложения Литва подробно изложила на десятках страниц. Она считает, что в 12-й пакет санкций необходимо включить запрет на поставки в Россию радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, «гвоздей и кнопок», «швейных игл и вязальных спиц»

    Один из дипломатов блока заявил, что ЕС «предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России», передает РИА «Новости» со ссылкой на EUobserver.

    Напомним, EUObserver сообщает, что в 12-й пакет санкций будут включены российские алмазы. Литва и Польша предлагают ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Коментарии (23)
    23 октября 2023, 07:53
    В Британии допустили развал ЕС из-за огромных выплат на восстановление Украины

    New Statesman: Единство Евросоюза даст трещину из-за необходимости платить огромные суммы за восстановление Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Единство Евросоюза даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

    Обозреватель признал, что санкции нанесли Евросоюзу больше урона, чем России. По его словам, западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, передает РИА «Новости».

    Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

    Автор публикации пришел к выводу, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Крое того, Мюнхау констатировал, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.

    Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.

    «Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», – заключил автор публикации.

    Ранее в США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом.

    Коментарии (4)
    22 октября 2023, 13:49
    Адмирал США заявил о необходимости НАТО готовиться к конфликту в Арктике

    Bloomberg: Адмирал США заявил, что НАТО должна готовиться к конфликту в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) американский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо готовиться к конфликту в Арктике с учетом возможностей, которыми обладает Россия в регионе, его мнение приводит агентство Bloomberg.

    По его словам, НАТО должна быть готова к конфликту в регионе с учетом возможностей России действовать в Арктике, передает РИА «Новости».

    Как отметил американский адмирал, Россия вкладывает значительные ресурсы в авиабазы и другую инфраструктуру в Арктике.

    Кроме того, Бауэр заявил, что НАТО обеспокоена судоходством Китая по Северному морскому пути и вероятностью, что его коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками военного присутствия в регионе.

    По словам Бауэра, НАТО не считает, что Арктика превратится в горячую точку мгновенно.

    Ранее посол МИД по особым поручениям Николай Корчунов выразил сожаление по поводу того, что в Арктическом регионе повышается конфликтность.

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    22 октября 2023, 05:51
    В Германии обратили внимание на особое внимание Байдена к фон дер Ляйен

    Welt: Глава ЕК фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Байдена на встрече в Белом доме

    Tекст: Антон Никитин

    Обозреватель немецкого издания Die Welt Стефани Больцен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме.

    Обозреватель немецкого издания обратила внимание, что глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель побеседовал с американским лидером только в Овальном кабинете и не получил индивидуальной аудиенции, передает RT.

    Ранее дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и «неуправляемости».

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    21 октября 2023, 17:43
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
    @ Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе разговора турецкий лидер раскритиковал западные страны за неспособность остановить Израиль.

    Политики обсудили ситуацию в Газе, шаги для урегулирования конфликта, обеспечение мирных жителей бесперебойными поставками гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Эрдоган заявил, что позиция западных стран лишь способствует увеличению случаев нарушения прав человека в сектора Газа. Президент Турции призвал международное сообщество завершить гуманитарный кризис.

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    20 октября 2023, 15:28
    Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Официальный представитель МИД Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления фон дер Ляйен в американском Институте Хадсона от 19 октября.

    «Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, их «суть одна». И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион», – считает глава ЕК.

    Официальный представитель МИД России заявила, что фон дер Ляйен делает такие крайне провокационные и ксенофобские заявления из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов, она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза.

    «Русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять у нас межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах. У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы – не выйдет!» – заявила дипломат. По ее словам, таких заявлений и различных провокаций будет немало, именно так и надо к ним относиться.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС. Политолог Федор Лукьянов ранее заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.

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    22 октября 2023, 11:46
    Макгрегор: НАТО не переживет нынешний кризис

    Экс-советник Пентагона предрек развал НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет нынешний кризис, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, НАТО не переживет этот кризис, поскольку альянс не предназначен для ведения наступательных действий. Макгрегор добавил, что НАТО создано для защиты западной цивилизации, но вдруг его расширили и «попытались превратить Россию в точную копию Швеции», передает РИА «Новости».

    Ранее Макгрегор заявил, что страны Североатлантического альянса планируют интервенцию на Украину. Американский офицер добавил, что власти Литвы и Польши уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны.

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    23 октября 2023, 03:59
    В США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом

    Профессор Аткинс: Запад совершает большую ошибку, продолжая помогать Украине, им не выиграть войну, они уже ее проиграли

    Tекст: Антон Никитин

    Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, им не выиграть эту войну, они уже ее проиграли, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине. Он пояснил, что говорит не только про президент США Джо Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее.

    При этом профессор выразил уверенность, что продолжение украинского конфликта приведет лишь к новым смертям. «Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально», – заявил Аткинс.

    Накануне в США обратили внимание, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю. В минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и признать территориальные потери.

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    23 октября 2023, 11:06
    Боррель заявил об особом значении Центральной Азии для санкций ЕС против России
    Боррель заявил об особом значении Центральной Азии для санкций ЕС против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Центральной Азии особенно важны для Евросоюза для контроля выполнения односторонних санкций ЕС против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД союза в Люксембурге.

    По его словам, пройдет встреча со странами Центральной Азии на уровне министров иностранных дел. Боррель добавил, что все министры примут в ней участие, чтобы подтвердить большую важность этого региона, особенно в плане недопущения обхода санкций против России, передает ТАСС.

    Согласно повестке дня заседания Совета ЕС в Люксембурге, на ней пройдет плановая закрытая встреча глав МИД ЕС – Центральная Азия и Совет сотрудничества ЕС-Казахстан.

    Ранее Боррель заявил, что поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию. Он предположил, что эти машины перепродаются в России.

    Коментарии (4)
    23 октября 2023, 09:42
    На Западе рассказали, что изображал Зеленский на встрече с НАТО

    FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе старательно делал вид, что не пытается привлечь внимание западных союзников, пишут СМИ.

    В статье Financial Times говорится, что Зеленский, прибыв в штаб-квартиру НАТО, обнаружил, что центральной темой обсуждения стала обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, а не Украина.

    «Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», – передает РИА «Новости» текст статьи Кристофера Миллера.

    Обозреватель считает, что последние события в мире показали «усталость мира» от Украины. Киевскому режиму на фоне других глобальных вызовов, считает он, будет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов.

    Между тем в Верховной раде заявили, что средств, запрошенных Джо Байденом у Конгресса США, будет недостаточно для финансирования нужд Украины.

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