Замглавы МИД Грушко: НАТО мечтает превратить Балтийское море в свое озеро, этому не бывать

Tекст: Вера Басилая

Дипломат подчеркнул, что в случае закрытия прохода российских судов по Балтийскому морю, НАТО грубо нарушат международное право транспорта и мореходства, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что последствия такого шага должны понимать и в Вашингтоне, и в Брюсселе.



Ранее депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.