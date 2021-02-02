Главный терапевт России назвала побочные эффекты вакцинации

Китайская сторона заинтересована в установлении происхождения коронавируса так же, как и находящиеся в Ухани эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Не стоит политизировать пандемию и возлагать вину за нее на КНР заявил участник миссии ВОЗ, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

«С китайской стороны никаких проблем нет. Они так же заинтересованы, мы работаем вместе», – сказал он. «Не надо рассматривать наш приезд, как приезд группы каких-то следователей, которые пытаются кого-то в чем-то уличить. Якобы китайская сторона исходно виновата и пытается оправдываться: это не так. Мы работаем совместно», – добавил он.

По словам Дедкова, китайская сторона «заинтересована в выяснении причин так же, как и ВОЗ». По его словам, представители КНР «содействуют настолько, насколько это возможно тому, чтобы миссия ВОЗ была плодотворна».

«Мы не работаем для того, чтобы обвинить в чем-то Китай, чтобы уличить Китай», – продолжил эксперт ВОЗ. «Это не такая ситуация, что мы приехали, а они пытаются от нас что-то скрыть, мы их пытаем, а они уворачиваются. Нет, ничего подобного. Мы работаем в тесном контакте. Вместе», – подчеркнул участник миссии.

Вместе с тем Дедков отметил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения нередко сталкиваются с вопросом политизации пандемии. «Как бы ни хотелось, все пытаются эту историю политизировать, а нам этого не нужно. Ее пытаются искусственно раскачивать, разжигать страсти», – указал он.

По словам Дедкова, в действительности, эпидемия могла возникнуть по многим причинам. «Здесь очень много всяких вариантов. Они все должны быть изучены, прежде чем сделать какое-то определенное заявление о причинах эпидемии», – резюмировал он.

Он добавил, что эксперты ВОЗ, находящиеся в китайском Ухане для изучения происхождения коронавируса нового типа, прорабатывают все существующие гипотезы появления COVID-19.

«Пока нет. Это все обсуждается», – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у экспертов ВОЗ ключевая гипотеза происхождения коронавируса нового типа, к которой члены делегации склоняются больше всего. «Именно этим мы сейчас и занимаемся, рассматриваем все возможные гипотезы, рассматриваем все факты, которые есть, раскладываем их по полочкам и, соответственно, делаем заключения о том, какая степень вероятности какого-либо из событий», – пояснил он.

На вопрос о том, как эксперты оценивают заявления о происхождении вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, Дедков отметил, что «это просто одна из гипотез, она не очень вероятная». «Гипотетически все возможно, все будет проверяться, в том числе и это», – указал он. На просьбу прокомментировать информацию о том, что эпидемия коронавируса нового типа началась сразу в нескольких частях света одновременно, участник миссии ВОЗ сказал, что это лишь одна из теорий, требующих проверки. «Вполне возможно, это все гипотезы, которые нужно проверять, и эту в том числе», – отметил он.

«Мы же не знаем, на самом деле, когда возник первый случай в Китае. Мы знаем, когда появился тот пациент, на которого обратили внимание. Возможно, были и случаи, которые были раньше, просто на них никто не обращал внимание», – продолжил Дедков.

Как указал он, приезд миссии ВОЗ в Китай «не означает, что другие версии не будут рассматриваться». «Может коронавирус был где-то и в другом месте, просто мы об этом не узнали», – отметил член делегации. «Логично начать с того места, где первый раз об этом услышали, а что будет происходить дальше – посмотрим по мере того, как будем изучать проблему, будем разбираться», – резюмировал эксперт.

По слова Дедкова, посещение рынка морепродуктов «Хуанань» в китайском Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, вряд ли даст ответ на вопрос о происхождении COVID-19.

«По поводу посещения рынка [«Хуанань» в Ухане, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка COVID-19]. Почему-то все ждут от этого посещения чего-то такого: [эксперты ВОЗ] приехали на рынок, посмотрели и определили, что вот из этой дырки это [коронавирус нового типа] и появилось. Так не будет», – сказал он.

По словам Дедкова, «существует много разных гипотез, все они будут проверяться». Как указал он, до тех пор, пока гипотезы «не проверены и всесторонне не рассмотрены, ни утверждать, ни опровергать ничего не стоит». Эксперт ВОЗ также отметил, что «гипотез много, совсем не обязательно, что разгадка происхождения коронавируса нового типа находится на рынке, просто рынок стал тем местом, где одновременно было зафиксировано большое количество случаев».

«Да, с достаточно большой долей вероятности можно считать, что эпидемия началась там. Но это все равно все надо проверять, а проверять спустя год - непросто», – продолжил Дедков. «Сам по себе приход на рынок ничего особо не даст. Посмотреть, как все устроено на месте – можно. Однако сказать с точностью, что именно из этого сливного отверстия или из этого холодильника возник вирус – такого не будет», – добавил он.

«Если бы было все так просто, не надо было бы организовывать какие-то миссии. И так бы давно это все выяснили», – резюмировал участник миссии ВОЗ.

«[Нынешний визит экспертов ВОЗ в Китай] – это первый визит, а не отдельно взятое мероприятие, после которого будут расставлены все точки над «и», –передает ТАСС слова Дедкова.

«На самом деле, это просто первый визит специалистов. После него последуют еще и другие визиты», - продолжил Дедков. «Сейчас наша задача – просто оценить ту информацию, которая имеется на данный момент, и спланировать работу, которая будет проводиться далее», – резюмировал он.

Напомним, 14 января группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.