Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.16 комментариев
Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи
Карлсон осудил предложение давать мигрантам гражданство США после службы в армии и указал на судьбу Римской империи
Одной из причин краха Римской империи стало доминирование неграждан в легионах, США грозит та же судьба, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тыс. лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна», – рассказал Карлсон в новом видео, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Он пояснил, что в римских легионах «доминировали неграждане», они не хранили верность Риму и «восстали против граждан», передает РИА «Новости».
Учитывая судьбу Римской империи, Карлсон предложил рассмотреть ситуацию в США. Он подчеркнул, что страну «наводнили десятки миллионов нелегалов», только по «официальной статистике» – 7,2 млн «с момента вступления в должность президента Джо Байдена». Их число выше, чем население 32 штатов, сказал Карлсон. Он раскритиковал предложение одного из конгрессменов закрепить законодательно возможность для мигрантов получить гражданство после службы в армии.
Напомним, миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что заявления Байдена о намерении решить проблему нелегальной иммиграции в США являются наглой ложью, поскольку она вызвана «94-мя исполнительными указами администрации Байдена».