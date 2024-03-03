Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Маск обвинил Байдена во лжи за желание решить проблему с нелегалами
Маск назвал слова Байдена о желании решить проблему с нелегалами наглой ложью
Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что заявления президента США Джо Байдена о намерении решить проблему нелегальной иммиграции в США являются наглой ложью, поскольку она вызвана «94-мя исполнительными указами администрации Байдена».
«Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью», – приводит слова Маска РИА «Новости».
Отмечается, что Макс считает, что администрация президента вместо охраны границ «расстилает красную дорожку» перед нелегалами.
При этом Маск заявил, что поддерживает рост законной иммиграции, но выступает против того, чтобы Америку наводняло «огромное число непроверенных людей».
В течение трех лет, которые США руководит Байден, фиксируется наплыв нелегалов в страну. Так в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц в истории штатов.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт, выступая в населенном пункте Игл-Пасс, возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.