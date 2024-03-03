Маск обвинил Байдена во лжи за желание решить проблему с нелегалами

Маск назвал слова Байдена о желании решить проблему с нелегалами наглой ложью

Tекст: Денис Тельманов

«Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью», – приводит слова Маска РИА «Новости».

Отмечается, что Макс считает, что администрация президента вместо охраны границ «расстилает красную дорожку» перед нелегалами.

При этом Маск заявил, что поддерживает рост законной иммиграции, но выступает против того, чтобы Америку наводняло «огромное число непроверенных людей».

В течение трех лет, которые США руководит Байден, фиксируется наплыв нелегалов в страну. Так в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц в истории штатов.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт, выступая в населенном пункте Игл-Пасс, возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.