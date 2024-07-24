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    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    2 комментария
    24 июля 2024, 17:30 • Новости дня

    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис

    Дробницкий: При проведении опроса социологи не учли мнение ключевых штатов

    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С момента замены Джо Байдена на Камалу Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее. Более того, при проведении опроса не было учтено мнение ключевых штатов. Исследование больше похоже на маркетинговый ход, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис опередила Дональда Трампа в первом опросе после выхода Джо Байдена из гонки.

    «До того как Джо Байден вышел из президентской гонки, социологи указывали, что лучшей заменой ему станет Камала Харрис. Уже тогда возникали вопросы, как именно производились замеры общественного мнения. С нынешними данными Reuters та же проблема», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Он убежден: доверять американской социологии не стоит. «В данном исследовании социологи не опросили те штаты, которые традиционно предопределяют исход президентской гонки в США. Более того, агентство пишет, что статистическая погрешность составляет 3,5%. И это при том, что разрыв между Харрис и Трампом – 2%», – детализировал аналитик.

    Политолог также указал на слишком короткий период, прошедший с момента замены кандидата от Демпартии. «За это время избиратели вряд ли что-то осознали. Максимум ядерный электорат демократов мог из состояния полной паники перейти в состояние умеренного оптимизма», – считает Дробницкий. По его мнению, результаты опроса, который добавил Харрис 2% и изменил тренд с ниспадающего на восходящий, – подделка.

    Политолог прогнозирует появление в ближайшее время еще ряда подобных исследований, их цель – дать ускорение Харрис на старте. «Видимо, предполагается, что какие-то люди должны подтасовать голоса и 5 ноября. Это очень опасный путь, который ведет к нарастанию гражданского конфликта», – акцентировал он.

    Собеседник отметил, что другие опросы не дают столь радостных для вице-президента результатов. «Полагаю, агентства, которые участвуют в рейтинговой атаке в пользу Харрис, не будут делать замеры в ключевых штатах до тех пор, пока не станет известен кандидат в вице-президенты», – прогнозирует Дробницкий.

    «Тем не менее линия политического маркетинга понятна: Камала Харрис мобилизует вокруг себя молодых, а также чернокожих. Уже звучат голоса о том, что у нее энергетика, как у Барака Обамы, она чуть ли не новый Мессия. Вокруг Харрис также построили образ «прокурора Трампа». Более того, она выступила с соответствующей речью, в которой, в частности, сказала, что вела много дел с нехорошими людьми, насильниками и мошенниками, и узнает в типаже Трампа преступника», – рассказал собеседник.

    На этом фоне та группа демократов, которая была за замену Байдена на Харрис, убеждена в том, что теперь они точно выиграют выборы. Но, как считает Дробницкий, эта эйфория продлится недолго. По его оценкам, недели через две-три начнутся серьезные проблемы внутри партии. В этой связи он напомнил, что многие политические тяжеловесы до сих пор хранят молчание по поводу участия Харрис в гонке. «Представление о том, что выборы можно выиграть за счет маркетинга или подтасовав голоса, неверно. Многие это понимают, но посмотрим, какие шаги они будут предпринимать», – заключил Дробницкий.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.

    Исследование было проведено 22–23 июля, после того как Джо Байден отказался от борьбы за переизбрание и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа – 42%. В исследовании от 15–16 июля они оба получили 44%, а 1–2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.

    Около 56% зарегистрированных избирателей согласились, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами». 78-летнего Трампа так охарактеризовали 49% респондентов, 81-летнего Байдена – 22%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

    22 июля 2024, 06:23 • Новости дня
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США

    Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом

    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота». #{vote}

    Сакс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) обвинил Байдена в превращении США в «банановую республику» преследованием «своего соперника на выборах». По словам Сакса, теперь, «как в банановой республике», Байден «свергнут в результате переворота». «Что посеешь, то и пожнешь», – заявил Сакс.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом Байден несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников отказывался выйти из гонки. Однако он все же объявил, что не будет участвовать в выборах – видимо, из-за состояния здоровья, шантажа со стороны спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников.

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    23 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие американские телеканалы во вторник опубликовали кадры с президентом США Джо Байденом, который в первый раз после объявления о выходе из президентской гонки появился на публике.

    Журналисты запечатлели Байдена поднимающимся на борт самолета, на котором он отправился из родного штата Делавэр в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    На вопрос о самочувствии после коронавируса он поднял большой палец вверх.

    Ранее Байден сообщил, что в среду выступит с обращением к нации.

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    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

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    22 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

    Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    @ Tierney L. Cross/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис для европейцев – это «спасительница» от «диктатора» Трампа. Именно поэтому после выхода Байдена из гонки медиа и либеральные политики будут всячески раскачивать пропаганду в ее поддержку и усилят давление на Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

    Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

    Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

    Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки

    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не является приоритетной темой российской повестки дня, но оно Кремль не сильно удивило, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.

    При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.

    Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (3)
    22 июля 2024, 05:51 • Новости дня
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из сообщения миллиардера Илона Маска, он считает, что вице-президент США Камала Харрис является «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

    Маск прокомментировал снимок, на котором вместе запечатлены Сорос и Харрис, а также сообщение о том, что Сорос поддерживает вице-президента США. Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «поблагодарил» Сороса за то, что он не создавал напряжения вокруг вопроса о том, кто «будет его следующей марионеткой».

    Напомним, на фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

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    22 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу

    Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64% после выхода Байдена из гонки

    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские букмекеры оценивают шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа в 64% после заявления о выходе из гонки за переизбрание действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные онлайн-сервиса ставок Polymarket.

    Согласно сервису, Трамп с вероятностью в 64% победит на выборах, тогда как шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 30%, передает РИА «Новости».

    При этом сумма ставок на победу Трампа насчитывает 40,7 млн долларов, на победу Харрис – 22,3 млн.

    Ранее дипломаты МИД Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.

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    23 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку

    Глава Секретной службы США Читл подала в отставку

    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку на следующий день после признания в том, что попытка покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа была колоссальным провалом, сообщили американские СМИ.

    Читл сама подала в отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Сообщение об отставке появилось на следующий день после того, как главу Секретной службы подвергли жесткой критике в Палате представителей США.

    В ходе этих слушаний попытку покушения на Трампа назвали крупнейшим провалом этой службы.

    Напомним, 13 июля в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    24 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди – младший предрек революцию в стране.

    По его словам, ситуация в Штатах приведет к революции, передает ТАСС.

    «Будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена регрессивными силами, в этом вопрос», – указал Кеннеди – младший.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

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    23 июля 2024, 02:19 • Новости дня
    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Из-за приспущенных над Капитолием в Вашингтоне флагов США в американских соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Над Капитолием в Вашингтоне приспустили флаги США. В американских соцсетях отреагировали на это сообщениями о том, что президент США Джо Байден якобы умер.

    Пользователи соцсетей пишут, что «Байден умер». Однако, как указала американская газета Chron, флаги приспустили в память о покойной конгрессвумен Шейле Джексон Ли, передает RT.

    В свою очередь, лечащий врач Байдена заявил, что симптомы коронавируса у президента «почти полностью прошли».

    Напомним, отсутствие президента на публике на фоне его заявления об отказе от участия в выборах вызывает все больше вопросов в американском обществе. К выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов Байдена подключили только по голосовой связи, без видео.

    Коментарии (2)
    22 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США возмутились отсутствием речи президента США Джо Байдена о снятии с выборов, а также фото того, как он подписывает документ о выходе из предвыборной гонки.

    В США стали задавать вопросы, почему спустя десять часов после снятия с выборов сам Байден на публике не появился, кроме того, их удивляет, что о выходе из предвыборной гонки президент США написал в письме, а не обратился с речью к нации, пишет «Царьград».

    Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (21)
    22 июля 2024, 10:45 • Новости дня
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    @ Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки, оценив перспективы выдвинутой от Демократической партии кандидатуры Камалы Харрис.

    «Сегодня в схватке за место президента Трамп досрочно победил Байдена. Байден ушел не сам по себе. Его вынудили уйти его коллеги-демократы, потому что он уже проиграл президентскую гонку Трампу. Сняв свою кандидатуру с выборов, Байден признал свое поражение», – к такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, как Байден требовал отставки сирийского лидера Башара Асада. В своем  Telegram-канале она написала: «He must go (он должен уйти – прим. ВЗГЛЯД)», – подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений».

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев был краток: «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты».

    «Самая забавная часть сегодняшней сенсации состоит в том, что кандидат в президенты от правящей партии будет не избран, а назначен руководством партии», – пишет блогер Виктор Марахов. По его словам, «вся демократия с 14 млн голосов, поданных на них за Байдена, и прочим театром» полетела прочь, и «насажена новая, ужасно независимая и самостоятельная, политическая фигура».

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    «Байден лично приложил руку к украинскому сюжету – как никто другой, еще с начала прошлого десятилетия. Так что никаких оснований сокрушаться по его поводу у нас нет», – пишет «Россия в глобальной политике».

    «Однако, справедливости ради, стоит заметить, что в качестве визави в жесткой конфронтации Байден – не худший вариант. Весьма опытный, довольно осторожный, относительно рациональный – до тех пор, пока Байден сам определял политический курс (тут, конечно, интересно, когда это перестало иметь место), его можно было просчитывать. Те, кто идет ему на смену, перечисленными качествами обладать не будут, так что качели станут раскачиваться намного интенсивнее», – следует из комментария в блоге.

    «Будет забавно, если окажется, что заявление Байдена об отставке – это фальшивка, которую твитнул какой-то стажер, но никто не знает пароля, чтобы удалить его», – процитировал британского сатирика Карла Шарро политический обозреватель «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

    «И в самом деле, никто ведь не видел еще Байдена, сообщающего об этом. А если окажется, что его взяли в заложники?» – предположил политолог.

    «Не мог до самого утра отделаться от одной мысли: «А Байден-то сам знает, что он с выборов снялся?» Нет, не от этой, хотя и эта мысль, увы, совершенно не шутка. Несчастный старик, которым манипулировали и за счет которого жили родственники и политцыгане Клинтоны. Сплошь и рядом такое», – считает Дмитрий Евстафьев.

    «Камала Харрис. Шансов у нее меньше, чем у Байдена – посредственная харизма, отсутствие успехов на посту, плюс она женщина, чернокожая американка с южноазиатскими корнями. Не выдвинуть ее было, в общем, нельзя: чернокожие избиратели бы не поняли, а их поддержка демократам критически важна», – оценил шансы Харрис американист Алексей Наумов.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пошутил: «Байден снялся с президентской гонки и уступил место своему вице-президенту Камале Харрис. Еще один западный лидер пал жертвой проклятия рукопожатия Зеленского. А если бы ручкался в перчатке, или сразу бы отсек себе кисть… Аминь дедушке».

    Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал картинку с балетом «Лебединого озера» и подписал: «Эфир CNN прямо сейчас!»

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором

    Трамп счел «позорным» выход Байдена из президентской гонки в США

    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором», заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.

    В обращении, распространенном через смс-рассылку, Трамп заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос CBS о том, готов ли он к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, Трамп отметил, что его противник на дебатах пока не определен. «Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп назвал Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    23 июля 2024, 03:59 • Новости дня
    Байден собрался вернуться в Белый дом

    Байден во вторник собрался вернуться на рабочее место в Белом доме

    Байден собрался вернуться в Белый дом
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из опубликованного расписания президента США Джо Байдена, во вторник он планирует вернуться на свое рабочее место в Белом доме после изоляции из-за коронавируса.

    Ожидается, что в 12.30 по местному времени (19.30 мск) Байден из дома в Делавэре отправится в Вашингтон, где примет регулярный брифинг, передает РИА «Новости».

    Politico со ссылкой на помощника вице-президента США сообщала, что переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон проведет Камала Харрис.

    Кроме того, издание сообщало, что Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, сообщение о решении не участвовать в выборах президента США Байден разместил в соцсетях и не появлялся на публике. В связи с этим в американском обществе стали высказывать обеспокоенность в связи с состоянием его здоровья.

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    22 июля 2024, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов

    Американист Дробницкий: В США фактически нет президента

    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всегда старались максимально быстро сообщать о каких-то происшествиях. Сейчас же мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит странное впечатление, а сама история выглядит подозрительно, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «По всей видимости, дела у Джо Байдена и его семьи совсем плохи», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, на решение кандидата от демократов выйти из президентской гонки повлияло несколько факторов. Первый из них – здоровье. «В последнее время скрывать состояние Байдена было невозможным ни от демократов, ни от электората», – уточнил собеседник. Вторым решающим фактором могло стать давление внутри Демпартии. «Основные лидеры демократов указывали на то, что президенту нужно сняться с гонки», – напомнил спикер.

    Кроме того, определенное влияние могли оказать спонсоры. «На фоне победной республиканской конференции те были недовольны кандидатом от Демпартии. То есть кампания президента США оказалась в не очень хорошем положении с точки зрения финансов», – пояснил аналитик. При этом то, что не было видеообращения Байдена к нации, выглядит подозрительным. «Да, он приболел, у него ковид, поэтому администрация анонсировала выступление президента на предстоящей неделе. Тем не менее вся эта история предельно непрозрачная и вызывает целый ряд вопросов: в каком составе и как принималось решение? Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки? Что произошло в воскресную ночь?» – указал политолог.

    Дробницкий подчеркивает: для Америки это нехарактерная ситуация. «Там всегда старались максимально быстро открываться, а сейчас мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит неприятное ощущение обрушения. В этом смысле попытка быстрого переключения на Камалу Харрис призвана отвлечь американцев от упомянутых мной вопросов», – считает он. 

    Собеседник при этом отметил, что кандидатуру Харрис продвигают лишь бюрократы. Среди них – младший состав нынешней администрации и «цифровики», Клинтоны и тот человек, который имеет доступ к социальным сетям Байдена. «Серьезные политики и партийные авторитеты пока еще не выступали за Харрис. А Барак Обама и вовсе заявил, что верит в появление «выдающегося кандидата», – добавил американист. Таким образом, внутри Демпартии сохраняется раскол. 

    Более того, в США фактически нет президента. «Кто рулит внешней политикой? Блинкен? Это смешно. Причем это смех сквозь леденящий ужас, потому что если эти люди управляют ядерной долларовой сверхдержавой, то становится страшновато», – заметил спикер.

    Политолог прогнозирует период хаоса в Pax Americana в ближайшее время. «Сверхдержава готова свалиться в неразбериху и гражданский конфликт. На этом фоне России стоило бы максимально отдалиться и отстраниться от страны, пропагандирующей мир, построенный на правилах», – заключил Дробницкий.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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