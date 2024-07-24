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Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис
Дробницкий: При проведении опроса социологи не учли мнение ключевых штатов
С момента замены Джо Байдена на Камалу Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее. Более того, при проведении опроса не было учтено мнение ключевых штатов. Исследование больше похоже на маркетинговый ход, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис опередила Дональда Трампа в первом опросе после выхода Джо Байдена из гонки.
«До того как Джо Байден вышел из президентской гонки, социологи указывали, что лучшей заменой ему станет Камала Харрис. Уже тогда возникали вопросы, как именно производились замеры общественного мнения. С нынешними данными Reuters та же проблема», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.
Он убежден: доверять американской социологии не стоит. «В данном исследовании социологи не опросили те штаты, которые традиционно предопределяют исход президентской гонки в США. Более того, агентство пишет, что статистическая погрешность составляет 3,5%. И это при том, что разрыв между Харрис и Трампом – 2%», – детализировал аналитик.
Политолог также указал на слишком короткий период, прошедший с момента замены кандидата от Демпартии. «За это время избиратели вряд ли что-то осознали. Максимум ядерный электорат демократов мог из состояния полной паники перейти в состояние умеренного оптимизма», – считает Дробницкий. По его мнению, результаты опроса, который добавил Харрис 2% и изменил тренд с ниспадающего на восходящий, – подделка.
Политолог прогнозирует появление в ближайшее время еще ряда подобных исследований, их цель – дать ускорение Харрис на старте. «Видимо, предполагается, что какие-то люди должны подтасовать голоса и 5 ноября. Это очень опасный путь, который ведет к нарастанию гражданского конфликта», – акцентировал он.
Собеседник отметил, что другие опросы не дают столь радостных для вице-президента результатов. «Полагаю, агентства, которые участвуют в рейтинговой атаке в пользу Харрис, не будут делать замеры в ключевых штатах до тех пор, пока не станет известен кандидат в вице-президенты», – прогнозирует Дробницкий.
«Тем не менее линия политического маркетинга понятна: Камала Харрис мобилизует вокруг себя молодых, а также чернокожих. Уже звучат голоса о том, что у нее энергетика, как у Барака Обамы, она чуть ли не новый Мессия. Вокруг Харрис также построили образ «прокурора Трампа». Более того, она выступила с соответствующей речью, в которой, в частности, сказала, что вела много дел с нехорошими людьми, насильниками и мошенниками, и узнает в типаже Трампа преступника», – рассказал собеседник.
На этом фоне та группа демократов, которая была за замену Байдена на Харрис, убеждена в том, что теперь они точно выиграют выборы. Но, как считает Дробницкий, эта эйфория продлится недолго. По его оценкам, недели через две-три начнутся серьезные проблемы внутри партии. В этой связи он напомнил, что многие политические тяжеловесы до сих пор хранят молчание по поводу участия Харрис в гонке. «Представление о том, что выборы можно выиграть за счет маркетинга или подтасовав голоса, неверно. Многие это понимают, но посмотрим, какие шаги они будут предпринимать», – заключил Дробницкий.
Ранее вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.
Исследование было проведено 22–23 июля, после того как Джо Байден отказался от борьбы за переизбрание и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа – 42%. В исследовании от 15–16 июля они оба получили 44%, а 1–2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.
Около 56% зарегистрированных избирателей согласились, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами». 78-летнего Трампа так охарактеризовали 49% респондентов, 81-летнего Байдена – 22%.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.