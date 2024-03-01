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Трамп и Техас возложили на Байдена ответственность за убийства и изнасилования
Трамп и губернатор Техаса Эбботт заявили об ответственности Байдена за преступления нелегалов в США
Бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт, выступая в населенном пункте Игл-Пасс, возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.
Трамп сказал, что «Джо – это кровь бесчисленных невинных жертв». По его словам, можно вспомнить «много ужасных историй» про это. Трамп подчеркнул, что в 2023 году «почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тыс. нападений, 3 тыс. грабежей, 6,9 тыс. краж, 7,5 тыс. преступлений, связанных с оружием». «4,3 тыс. сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тыс. убийств», – сказал он. По его словам, возник новый вид преступности – «преступления мигрантов имени Байдена», передает ТАСС со ссылкой на RSBN.
Эбботт, выступая в Игл-Пасс в связи с поездкой туда Трампа, который поддерживает политику губернатора по борьбе с незаконными мигрантами, пожаловался, что «ни одной недели не обходится без того, чтобы американец не был убит, изнасилован или не подвергся бы нападению со стороны того, кому Байден разрешил незаконно попасть» в США.
Эбботт обвинил Байдена в том, что президент «не выполняет свою работу и не обеспечивает безопасность границы». Он подчеркнул, что «Техас – единственный штат в американской истории, который возвел собственную стену на границе», причем, как заявил губернатор, штат «просто строил ту же стену, что и Трамп».
Губернатор пригрозил, что Техас продолжит высылать мигрантов в города по всей территории США, пока Белый дом не обеспечит безопасность границы.
В Техасе находится также нынешний американский лидер Джо Байден.
Тем временем федеральный судья западного округа штата Техас Дэвид Эзра заблокировал закон, позволяющий техасской полиции арестовывать мигрантов, подозреваемых в нелегальном пересечении границы, сообщает Associated Press.
Напомним, власти США хотят убрать проволочное ограждение, установленное Техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками.