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    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

    Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.

    5 комментариев
    25 апреля 2024, 13:05 • Новости дня

    СК назвал число американских наемников на Украине

    СК: На Украине воюют 816 наемников из США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На стороне киевского режима принимают участие в боевых действиях свыше 3 тыс. наемных боевиков, большинство из них прибыли из США, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    Следствие располагает информацией об участии в боевых действиях на стороне Киева свыше 3,1 тыс. наемников, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Из них 816 человек прибыли из США, 719 – из Канады, 694 – из Британии и 712 – из Грузии.

    Принимаются меры к установлению их местонахождения и привлечению их к уголовной ответственности.

    Ранее бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини заявил, что на Украине погибли минимум 75 французских наемников.

    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    25 апреля 2024, 07:26 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

    По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, сообщил, что ему удалось идентифицировать 75 человек.

    «Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».

    Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

    МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя

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    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

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    24 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в украинском конфликте изменит ход истории в Евросоюзе, он «никогда не сможет быть прежним», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

    Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.

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    24 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты предприняли резвую атаку в отношении «непослушной» России и своего «главного врага» – Китая, тем самым объединив две эти страны и подтолкнув их к союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

    Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

    Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

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    24 апреля 2024, 20:54 • Новости дня
    В Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина
    В Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина
    @ Черединцев Валентин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутаты Одесского горсовета на заседании 24 апреля не поддержали предложение о переименовании улиц Жуковского, Бунина и проспекта Гагарина, сообщает издание «Страна».

    Тем не менее ряд других топонимов города все же были переименованы. Так, улица Екатерининская стала Европейской. Екатерининская площадь получила аналогичное название. Парк Горького теперь носит имя Марка Твена. Лидерсовский бульвар, названный в честь русского генерала Александра Лидерса, переименован в честь гетмана Сагайдачного. Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского, в честь экс-тренера киевского «Динамо», передает ТАСС.

    Решение о переименовании улиц Жуковского, Бунина и Гагарина вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые жители Одессы считают, что эти названия имеют историческую ценность и не должны быть изменены.

    Ранее украинские села решили переименовать в Париж и Шампань.

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    25 апреля 2024, 10:27 • Новости дня
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News выразил неуверенность в том, что исход конфликта между Украиной и Россией после его завершения устроит все стороны.

    «Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отмечали ранее в Кремле, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.

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    24 апреля 2024, 17:05 • Новости дня
    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
    @ defenceimagery.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках объявленного на днях пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Как информирует издание, бомбы с лазерным наведением, впервые использованные в Афганистане, оборудованы 227-килограммовыми боеголовками. И могут быть запущены с самолетов F-16, а также с находящихся на вооружении ВС Украины самолетов советского производства, передает ТАСС.

    Ранее Британия объявила о переводе оборонной промышленности в режим войны.

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    24 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России

    FT: Вывод войск США из Нигера можно считать стратегической победой России

    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Нигера стало стратегической победой России, которая предоставляет своему союзнику системы ПВО и войска, пишет газета The Financial Times.

    Издание пишет, что российский самолет «без особой помпы» переправил в столицу Нигера Ниамей системы ПВО и войска, что стало «последним похоронным звоном» для присутствия военных США в этой стране, пишут «Известия» со ссылкой на The Financial Times.

    Старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхая считает, что Москва «защищает режим» Ниамея, поэтому между Россией и Нигером образовалась тесная связь. Кроме того, по мнению Яхая Ибрагима, роль России заключается в обеспечении от нападения с воздуха, то есть обеспечение противовоздушной обороны.

    Ранее делегация Пентагона прибыла в Нигер для «упорядоченного вывода» сил США из страны. Также стало известно о намерении США вывести тысячу военных из Нигера в ближайшее время. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему США изгнали из Африки.

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    25 апреля 2024, 08:13 • Новости дня
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников

    Tекст: Александра Юдина

    Польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны, заявил каналу Polsat глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, у польского правительства есть возможность помочь Украине, Варшава может содействовать и в перевозке этой категории граждан Украины из Польши, если Киев об этом попросит, передает ТАСС.

    Ранее Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву украинских уклонистов.

    Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Более того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

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    24 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине
    Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.

    «Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера», – заявил Байден во время выступления в Белом доме, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

    По словам президента США, это «хороший день для Америки, для Европы и мира во всем мире», поскольку этот пакет законопроектов «сделает мир безопаснее».

    Байден также сообщил, что поставки оружия Украине будут возобновлены в ближайшие несколько часов.

    Накануне Сенат США проголосовал за пакет законопроектов, объем которого составляет 95 млрд долларов. Он включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

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    25 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Британский адмирал указал на возросшую эффективность ударов России по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары России по территории Украины в нынешнем году были более эффективными, чем в прошлом, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин газете Financial Times.

    По его словам, нужно признать, что Россия сумела нанести более эффективные дальние удары, чем в 2023 году, при этом на Западе имеют место «мрачные настроения» в отношении обороны Украины, ведущей «тяжелые бои», передает ТАСС.

    Радакин добавил, что после нескольких месяцев неопределенности по поводу стратегии Запада сейчас во всех странах «говорят о том, чтобы тратить больше денег» для содействия Киеву.

    Он ответил также на критику по поводу отсутствия у западных держав всеобъемлющего «отличного плана». По его словам, вряд ли можно ожидать того, что кто-то скажет: «Вот это план, и теперь произойдет A, B и C». Радакин отметил, что некоторые элементы военного подхода Украины будут скрыты, а некоторые будут также зависеть от более основательных аспектов.

    Он добавил также, что ВСУ будут увеличивать количество дальних ударов по территории России, а приток западной военной помощи направлен на то, чтобы помочь Киеву вести операции «гораздо более решительным образом».

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.

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    24 апреля 2024, 15:46 • Новости дня
    «Южная» группировка ВС России отразила семь контратак у Часова Яра

    Минобороны: «Южная» группировка ВС России отразила семь контратак у Часового Яра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки «Южная» группировка войск ВС России уничтожила до 470 украинских военных, отразив семь контратак, сообщило российское Минобороны в среду.

    Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ у Зализнянского, Орехово-Василевки, Богдановки, Красного и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    У Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки в ДНР отражены семь контратак украинских штурмовиков 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.

    ВСУ потеряли до 470 человек, боевую бронированную машину. При контрбатарейной борьбе поражены две американских гаубицы М777 и американское орудие М119, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и машина РСЗО БМ-21 «Град». Уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Группировка «Запад» также заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Синьковки, Петропавловки (Харьковская область), Новоселовского и Червоной Дибровы (ЛНР). Также отражена контратака 3-й штурмовой бригады ВСУ к западу от Нововодяного в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 30 человек, три автомобиля и две САУ «Гвоздика». Уничтожена американская машина РСЗО HIMARS.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки, Новгородского и Бердычей в ДНР. Отражены семь контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад у Ленинского, Очеретино, Водяного, Нетайлово и Новокалиново в ДНР.

    ВСУ потеряли до 350 человек и три 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Водяного, Шевченко и Старомайорского в ДНР. Отражена контратака штурмовиков 106-й бригады теробороны у Урожайного в ДНР.

    ВСУ потеряли до 110 человек, танк, БМП, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны у Щербаков, Работино, Малой Токмачки (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область), Берислава и Ольговки (Херсонская область).

    ВСУ потеряли до 55 человек, шесть автомобилей, две гаубицы М777 и орудие М119.

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    24 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Белый дом допустил возможность новых территориальных успехов России на Украине
    Белый дом допустил возможность новых территориальных успехов России на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США допускают, что Россия в ближайшие несколько недель может добиться новых территориальных успехов на Украине в ближайшие недели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

    «Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов», – приводит заявление Салливана ТАСС.

    По его словам, выделение средств на вооружение Киеву является «хорошей новостью для Украины». При этом Салливан признал, что ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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