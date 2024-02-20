С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Пентагон признал, что хуситы сбили разведчик MQ-9 Reaper вблизи Йемена
Пентагон признал, что хуситы сбили беспилотный самолет-разведчик MQ-9 Reaper вблизи Йемена
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили в понедельник американский беспилотный разведывательный аппарат MQ-9 Reaper недалеко от Йемена.
«Первоначальные данные говорят о том, что он был сбит ракетой класса «земля-воздух» хуситов», – сказала Сингх в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Она добавила, что обломки аппарата не были найдены.
Хуситы в понедельник, 19 февраля, объявили, что сбили американский беспилотник MQ-9, а также атаковали в Красном море британское судно RUBYMAR.
Ранее сообщалось, что британское судно Rubymar было серьезно повреждено после атаки хуситов. Представитель компании LSS-SAPU заявил что сейчас на борту судна никого нет, а владельцы и менеджеры рассматривают варианты буксировки.
Хуситы пообещали атаковать британские и американские суда в Красном море в ответ на операцию Израиля в секторе Газа.