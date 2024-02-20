Пентагон признал, что хуситы сбили разведчик MQ-9 Reaper вблизи Йемена

Пентагон признал, что хуситы сбили беспилотный самолет-разведчик MQ-9 Reaper вблизи Йемена

Tекст: Денис Тельманов

«Первоначальные данные говорят о том, что он был сбит ракетой класса «земля-воздух» хуситов», – сказала Сингх в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

Она добавила, что обломки аппарата не были найдены.

Хуситы в понедельник, 19 февраля, объявили, что сбили американский беспилотник MQ-9, а также атаковали в Красном море британское судно RUBYMAR.

Ранее сообщалось, что британское судно Rubymar было серьезно повреждено после атаки хуситов. Представитель компании LSS-SAPU заявил что сейчас на борту судна никого нет, а владельцы и менеджеры рассматривают варианты буксировки.

Хуситы пообещали атаковать британские и американские суда в Красном море в ответ на операцию Израиля в секторе Газа.