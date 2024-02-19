В ДНР оценили возможности ПВО против западных реактивных снарядов GLSDB

Пушилин: ПВО России справится с поставляемыми Украине снарядами GLSDB

Tекст: Ольга Никитина

Пушилин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что некоторые из этих «умных» снарядов уже были нейтрализованы, передает ТАСС.

При этом в плане обеспечения безопасности поставки таких вооружений «ничего хорошего не несут», добавил глава республики.

В конце января Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют из себя адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы.