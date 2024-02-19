Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
В ДНР оценили возможности ПВО против западных реактивных снарядов GLSDB
Пушилин: ПВО России справится с поставляемыми Украине снарядами GLSDB
Российские системы противовоздушной обороны смогут справиться с высокоточными управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые Запад поставляет для нужд ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что некоторые из этих «умных» снарядов уже были нейтрализованы, передает ТАСС.
При этом в плане обеспечения безопасности поставки таких вооружений «ничего хорошего не несут», добавил глава республики.
В конце января Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют из себя адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы.