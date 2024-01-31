Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные бомбы GLSDB

Пентагон подтвердил намерение поставить ВСУ реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки

Tекст: Денис Тельманов

«Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Патрика Райдера на брифинге для журналистов.

При этом он отказался сообщить сроки поставки «по соображениям оперативной безопасности».

Отмечается, что издание Politico ранее сообщило, что поставки возможны уже в среду после того, как инновационный боеприпас был успешно испытан американскими военными.



Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

GLSDB – совместная разработка компаний Boeing и Saab, которая представляет из себя авиабомбу малого диаметра, к которой прикреплен ракетный двигатель и возможность выстрела с реактивных систем залпового огня. Дальность поражения цели превышает 150 км, утверждаются в Saab.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что реактивные бомбы GLSDB использовались при ударе по Бердянску.