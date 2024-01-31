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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

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    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    31 января 2024, 00:34 • Новости дня

    Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные бомбы GLSDB

    Пентагон подтвердил намерение поставить ВСУ реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют из себя адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы

    «Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Патрика Райдера на брифинге для журналистов.

    При этом он отказался сообщить сроки поставки «по соображениям оперативной безопасности».

    Отмечается, что издание Politico ранее сообщило, что поставки возможны уже в среду после того, как инновационный боеприпас был успешно испытан американскими военными.

    Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

    GLSDB – совместная разработка компаний Boeing и Saab, которая представляет из себя авиабомбу малого диаметра, к которой прикреплен ракетный двигатель и возможность выстрела с реактивных систем залпового огня. Дальность поражения цели превышает 150 км, утверждаются в Saab.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что реактивные бомбы GLSDB использовались при ударе по Бердянску.

    28 января 2024, 05:23 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

    Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков.

    «Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.

    Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

    В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

    В декабре Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море.

    Позже стало известно, что Турция не пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, какие Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота.

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    30 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

    На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.

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    30 января 2024, 04:00 • Новости дня
    В России создали ПВО для борьбы с миниатюрными дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устройство для борьбы с небольшими беспилотниками запатентовал Тверской государственный технический университет, оно представляет собой многоствольную пусковую установку, говорится в патенте.

    Модель отнесли к средствам ПВО, она призвана бороться с низколетящими и низкоскоростными дронами легкого класса, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Это многоствольная пусковая пиротехническая установка, в ней несколько стволов, куда можно зарядить ракеты. Устройство установлено на поворотно-наклонном столе, где есть система зажигания фитилей.

    Повторотно-наклонный стол имеет две выдвижные штанги, на концах которых есть дополнительные блоки высотного уровня поражения целей.

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    30 января 2024, 09:09 • Новости дня
    Мотострелки создали под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ на расстоянии до 6 км, рассказал командир бронегруппы с позывном Баркас.

    Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника, в случае обнаружения цели БМП-3 выдвигаются на точку и создают огневой заслон, мешая ВСУ передвигаться, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Баркас, во время работы мотострелков получается огневой заслон, благодаря которому пехота занимает более выгодные позиции, осуществляет ротацию и получает тактическое преимущество.

    По его словам, одна из задач – отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций.

    Баркас добавил, что после пристрелки начинается поражение целей, у которых нет шансов уйти с позиции, так как БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

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    29 января 2024, 08:45 • Новости дня
    Под Артемовском захватили исправный натовский БТР

    Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные из группировки «Юг» захватили у вооруженных сил Украины в районе Артемовска полностью исправный американский бронетранспортер М113, сообщил военнослужащий с позывным «Черемуха».

    «Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.

    В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.

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    28 января 2024, 07:43 • Новости дня
    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевые расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанесли удары по опорным пунктам одной из бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

    Отмечается, что пуски были проведены с расстояния более 4,5 километра до цели.

    Ранее сообщалось, что Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», чтобы повысить защиту экипажа и оборудования от атак, совершаемых с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе.

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    28 января 2024, 04:27 • Новости дня
    Российские десантники сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ

    Подразделения ПВО российских десантников сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения противовоздушной обороны российских десантников сбили на херсонском направлении три беспилотника ВСУ типа «Баба Яга», сообщили в Минобороны России.

    «Расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа «Баба Яга», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Название «Баба-Яга» закрепилось за украинскими сельскохозяйственными беспилотниками, которые приспособлены для сбрасывания с воздуха минометных мин и кумулятивных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

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    28 января 2024, 06:04 • Новости дня
    Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на купянском направлении, сообщило Минобороны России

    «Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на купянском направлении зоны специальной военной операции», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что летчики после применения авиационных средств поражения с кабрирования выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее сообщалось, что Ка-52 уничтожил технику и военнослужащих ВСУ на сватовско-кременском направлении, используя рельеф местности.

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    28 января 2024, 22:51 • Новости дня
    Словакия заявила о планах закупить комплексы Patriot у США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкая сторона проводит переговоры с американской о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

    Ведутся переговоры с США о закупке ЗРК Patriot, стране нужны эти системы для защиты своего воздушного пространства, сказал Калиняк по Словацкому телевидению, передает ТАСС.

    По его словам, контракт на эти ЗРК станет одним из самых крупных в истории армии Словакии.

    Братислава рассчитывает получить скидку на покупку систем ПВО, в 2022 году она передала киевскому режиму на добровольной основе комплекс С-300.

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    29 января 2024, 08:55 • Новости дня
    МО: 12-й ЦНИИ максимально приблизит условия испытаний к натурным взрывным экспериментам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизация экспериментально-испытательной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России сократит сроки госиспытаний, увеличит пропускную способность ЦНИИ и максимально приблизит условия испытаний к натурным взрывным экспериментам, сообщили в Минобороны России по итогам инспекции института министром обороны России Сергеем Шойгу.

    Как говорится в сообщении, начальник 12-го ГУ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников рассказал, что проведенная модернизация экспериментально-испытательной базы 12-го ЦНИИ Минобороны позволит максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам, сократить сроки госиспытаний и увеличить пропускную способность института, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что члагодаря совершенствованию экспериментальной института кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания. Также в научно-испытательном комплексе 12-го ЦНИИ Шойгу доложили о проводимых учреждением исследованиях.

    В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на оружие, технику и людей, а также разработка рекомендаций по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Кроме того, институт проводит научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.

    Ранее заместитель начальника отдела 12-го ЦНИИ Минобороны подполковник Дмитрий Сосков сообщил, что военные начали испытывать электромагнитное оружие нелетального воздействия, которое можно эффективно применять в локальных конфликтах.

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    30 января 2024, 10:33 • Новости дня
    Британия раздумала закупать у Японии снаряды для поставок Украине

    WSJ: Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Британские власти решили отказаться от планов закупки у Японии снарядов калибра 155 мм, предназначенных для пополнения собственных запасов на фоне поставок вооруженным силам Украины боеприпасов британского производства, пишут американские СМИ.

    Источники The Wall Street Journal сообщили, что официального предложения со стороны Британии в адрес Японии так и не было сделано. Конкретные причины того, почему Лондон отказался от этих планов, не указываются, передает ТАСС.

    При этом сообщается, что предварительно был изучен вопрос того, могут ли британские ВС использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, произведенные японской компанией Komatsu по лицензии британской BAE Systems.

    В британском военном ведомстве заверили, что намерены вместе с партнерами «обеспечивать Украину в лучшем виде».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к экономии боеприпасов.

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    28 января 2024, 06:27 • Новости дня
    Телемост между десантниками и их близкими из Уссурийска прошел в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России

    «В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что военнослужащие за долгое время увидели родных и пообщались с ними в режиме реального времени, а также поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками.

    «Родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки, что любят их и ждут дома с Победой!" – подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Минобороны России организовало телемост с участниками СВО из Татарстана. Мероприятие для семей военнослужащих было организовано на базе военного комиссариата региона, а для участников СВО – в одном из районов тыловой зоны.


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    30 января 2024, 08:54 • Новости дня
    Стали известны сроки завершения испытания дрона-конвертоплана «Ловкий»

    «Хардберри-РусФактор»: Дрон-конвертоплан «Ловкий» испытают в феврале 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испытания тестового образца дрона-конвертоплана «Ловкий» завершатся в начале февраля, после чего его планируется представить его Минобороны, сообщил гендиректор компании-разработчика БПЛА «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман.

    По его словам, уже были проведены показательные полеты модели для Минобороны, которое теперь ждет полноценный испытательный образец для тестовых полетов. Герман добавил, что к началу февраля планируется завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых должны быть подтверждены характеристики беспилотника, передает РИА «Новости».

    По его словам, заинтересованность у Минобороны есть, по итогам участия в форуме «Армия-2023» «Хардберри-РусФактор» получили от Минобороны пожелание, чтобы «Ловкий» не летал по сигналу спутниковых систем.

    В настоящее время программисты компании пишут для «Ловкого» код, позволяющий ему летать, ориентируясь на «залитые» в него карты без сигнала спутника, таким образом, он не сможет попасть в зону действия РЭБ противника.

    Высота полета дрона-конвертоплана – до пяти километров, дальность полета и передачи данных – до 50 километров, крейсерская скорость – 160 км/ч с возможностью разогнаться до 200 км/ч.

    Ранее в компании сообщили, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров.

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    29 января 2024, 17:15 • Новости дня
    Адвокат назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию

    «Газета.Ru»: Адвокат Попов назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате

    Tекст: Ольга Никитина

    Адвокат Роман Попов назвал «уткой» сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что его подзащитный, рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев), якобы прошел медкомиссию и признан годным для службы в армии.

    Попов заявил «Газете.Ru», что ему еще ничего неизвестно об этом. «Кто-то утку забросил», – сказал он, добавив, что сроки прохождения медкомиссии зависят не от адвоката, а от военкомата.

    Защитник предположил, что Vacio начнет службу в армии во время весеннего призыва. При этом какое решение принял военкомат, адвокату пока неизвестно. Он отметил, что у рэпера «был псориаз».

    Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Vacio, пришедший на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, весной пойдет в армию. В середине января он посетил здание военного комиссариата, где ему вручили повестку.

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    30 января 2024, 14:55 • Новости дня
    Шойгу потребовал своевременно выполнить госзаказ по производству ракет для ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду на то, что гособоронзаказ (ГОЗ) по производству ракет по линии ПВО будет выполнен, несмотря на его двукратное увеличение, сообщили в Министерстве обороны России после визита министра на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

    Шойгу отметил, что появилось много нового оборудования, в связи с этим существенно увеличены объемы производства более чем в два раза необходимых ракет по линии ПВО.

    «Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», – заявил Шойгу, передает ТАСС.

    По словам министра обороны, российские предприятия проводят работу по модернизации изделий, что даст существенную прибавку к тому, что есть на сегодняшний день, но предстоит «достаточно энергично» решить вопрос по производству двигателей и пусковым установкам.

    Ранее Шойгу заявил, что Минобороны нарастит поставки БПЛА от сверхмалых до тяжелых.

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      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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