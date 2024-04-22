WADA объяснило разницу в наказании китайских пловцов и Валиевой

WADA: Ситуации с допингом китайских пловцов и российской фигуристки Валиевой несопоставимы

Tекст: Дарья Григоренко

Венцель подчеркнул, что ключевое отличие двух случаев заключается в отсутствии доказательств умышленного приема триметазидина со стороны китайских пловцов. Он назвал ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и Валиевой несопоставимыми. «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования», – отметил он, передает РИА «Новости».

Юрисконсульт также добавил, что концентрация триметазидина в организме Валиевой была значительно выше, чем у китайских пловцов. «В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», – пояснил он.

Кроме того, по его словам, Валиева неоднократно меняла свою версию о том, как триметазидин попал в ее организм. Как уточнил Венцель, сначала версию фигуристки, которую она озвучила на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не поддержали ни эксперты, ни производители триметазидина. А дальше, по его мнению, российская фигуристка выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств.

Ранее стало известно, что WADA не стало применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, в том числе и золота на Олимпиаде в Пекине, полученных с 25 декабря 2021 года. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила.

Напомним, в 2021 году пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на триметазидин. КАДА заявило, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах из-за испорченных продуктов питания.