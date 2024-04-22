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WADA объяснило разницу в наказании китайских пловцов и Валиевой
WADA: Ситуации с допингом китайских пловцов и российской фигуристки Валиевой несопоставимы
Решение WADA не наказывать пловцов из Китая за допинг на Олимпиаде объясняется тем, что, в отличие от дела российской фигуристки Камилы Валиевой, не было получено доказательств умышленного приема запрещенного вещества, заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.
Венцель подчеркнул, что ключевое отличие двух случаев заключается в отсутствии доказательств умышленного приема триметазидина со стороны китайских пловцов. Он назвал ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и Валиевой несопоставимыми. «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования», – отметил он, передает РИА «Новости».
Юрисконсульт также добавил, что концентрация триметазидина в организме Валиевой была значительно выше, чем у китайских пловцов. «В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», – пояснил он.
Кроме того, по его словам, Валиева неоднократно меняла свою версию о том, как триметазидин попал в ее организм. Как уточнил Венцель, сначала версию фигуристки, которую она озвучила на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не поддержали ни эксперты, ни производители триметазидина. А дальше, по его мнению, российская фигуристка выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств.
Ранее стало известно, что WADA не стало применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.
В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, в том числе и золота на Олимпиаде в Пекине, полученных с 25 декабря 2021 года. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила.
Напомним, в 2021 году пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на триметазидин. КАДА заявило, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах из-за испорченных продуктов питания.