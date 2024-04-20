WADA не стало наказывать китайских пловцов за допинг на Олимпиаде в Токио

Tекст: Кристина Цыцура

WADA не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства (КАДА) о том, что запрещенное вещество попало в организм спортсменов случайно, в результате заражения, передает ТАСС.

В 2021 году пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на триметазидин. КАДА заявило, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, из-за испорченных продуктов питания.

WADA запросило полную версию дела и провело собственную проверку, в том числе проконсультировавшись с независимыми научными экспертами. В ходе проверки ученые и юристы WADA не смогли опровергнуть теорию заражения, представленную КАДА. Из-за карантинных ограничений, связанных с COVID, WADA не смогло провести расследование на местах в Китае.



